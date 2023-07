Beati gli eredi. Sono passati quasi cinquant'anni dalla dipartita della regina del giallo Agatha Christie e il suo successo editoriale non accenna a diminuire. Anzi si rinnova puntualmente ogni anno con l'uscita di nuovi apocrifi firmati da giallisti di tutto il mondo che imitano stile, modi e vezzi dei suoi personaggi più amati. Lei, Dame Agatha, aveva pensato anche ai posteri, depositando in banca nel 1942 due manoscritti da pubblicare postumi come avventure finali di Hercule Poirot e Miss Marple (Sipario e Addio Miss Marple). Ma l'amore dei lettori (e i diritti d'autore che si rinnovano ad ogni nuova uscita) hanno superato ampiamente i confini stabiliti dalla scrittrice.

Beati anche i lettori, dunque, perché dodici scrittrici bestseller sono state convocate per cimentarsi in dodici nuove crime stories dedicate a Miss Marple. Per la prima volta è lei a tornare sulla pagina dopo i molti esperimenti su Poirot. Racconti ingegnosi, mimesi quasi perfette dell'intrigante e apparente bonomia della vecchia zitella inglese in là con gli anni, ma sempre pungente e attenta alle cose del mondo, colonna portante del villaggio ormai celebre di St Mary Mead, cervello finissimo sotto un'apparenza dimessa. Ecco dunque Miss Marple Dodici nuovi misteri (Mondadori, pagine 310, euro 20).

Ad affrontare l'impresa sono narratrici anglosassoni non solo crime, tutte abbastanza note (Lucy Foley, Val McDermid, Kate Mosse, Ruth Ware, Natalie Haynes, Naomi Alderman tra le altre). E come si conviene ad autrici che spaziano dal rosa al thriller, dalla spy story al mondo classico, ogni racconto è un punto di vista unico, che rivede e corregge l'indomita detective dilettante, pure tentando di restare fedele a i tratti del giallo tradizionale.

Mutano gli scenari, resta la sorniona saggezza e la tagliente ironia della protagonista. Coinvolta in un una cena di Natale interrotta da ospiti inattesi. Testimone di un tragico banchetto nuziale. Restia a indagare su una seconda morte nel villaggio con omicidio in canonica. Eccitata in una trasferta newyorkese alla conquista di Manhattan. Perplessa per una morte prematura su una nave da crociera diretta a Hong Kong. Accaldata in una trasferta italiana sulla costiera amalfitana, tra il blu del Mediterraneo e il giallo del limoncello. Non solo il villaggio natìo, insomma, dove tutto sembra immobile e il tempo trascorre lento, scandito solo dai tocchi delle campane. Gli anni non passano invano e anche Jane Marple ha deciso di vedere il mondo. Ma evidentemente anche il mondo è a misura del suo spirito di osservazione, e la straordinaria capacità di far parlare la gente finisce per coinvolgerla comunque in vicende oscure da dipanare.

Ciò che resta, della piacevole lettura di questi racconti non d'occasione, è il senso di affezione che ciascuna autrice sembra nutrire per il personaggio, molto simile al sentimento che la stesa Christie deve aver provato per la sua Jane. Non a caso l'ha lasciata in vita, a sopravvivere anche alla sua autrice, al contrario del pomposo Poirot, il piccolo investigatore belga che la Christie fa morire nel suo ultimo romanzo. Intrufolatasi silenziosamente nella sua vita, come racconta nella sua autobiografia, ispirata chiaramente a una sua prozia, anche se molto più zitellesca e ansiosa, Miss Marple è creatura fino in fondo «agatesca».

Soprattutto per quel tratto disincantato sul mondo che, nonostante la sua cordialità, la fa convinta che bisogna sempre «aspettarsi il peggio da tutti», proprio come la sua autrice. Che la utilizzò all'inizio in una serie di racconti, perché la riteneva una protagonista più adatta a narrazioni brevi anziché a romanzi. E anche questa è una buona ragione per leggere questa raccolta, che ha saputo dare i tempi giusti alla sua protagonista.