«Mister No. Morte a Capri», lo storico fumetto torna in libreria e fumetteria

Pubblicata per la prima volta nel 1981, «Mister No. Morte a Capri» è un’affascinante avventura ambientata a Capri del celebre personaggio ideato da Sergio Bonelli, qui disegnata da Roberto Diso che firma anche la copertina.

In una serata afosa di Manaus, una malinconica canzone napoletana riporta alla mente di Mister No un triste episodio sepolto da tempo nella memoria. Siamo nel 1948, Jerry Drake e l’ex commilitone Steve Mallory ricevono l’incarico di recuperare una lettera compromettente per l’esercito americano, che riguarda i rapporti intrattenuti con la mafia italiana. È l’inizio di una storia dalle molte facce, tra i vicoli di Positano e il luccicante mare di Capri, tra la luce abbagliante del sole e le buie notti sul mare silenzioso. Un’indagine dai risvolti inaspettati, che segnerà per sempre l’animo inquieto di Mister No…

La postfazione, intitolata «Gli infiniti gradini dell’animo umano», è firmata da Luca Barbieri.

MISTER NO

Soggetto e Sceneggiatura: Guido Nolitta

Disegni: Roberto Diso

Copertina: Roberto Diso

Formato: 19,5 x 26, b/n

Pagine: 192

ISBN code: 978-88-6961-591-7

Prezzo: 22 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA