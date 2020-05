MONTAG. Libri/Immagini/Fuoco. E’una nuova rubrica di presentazioni di libri sul cinema, la fotografia, la televisione e i media visuali promossa e realizzata dalla Consulta Universitaria del Cinema, l’associazione dei docenti e dei ricercatori universitari di cinema, fotografia, televisione e media audiovisivi.



L’iniziativa nasce dalla necessità di offrire occasioni di incontro e di riflessione comune in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria legata al “Coronavirus” ha imposto la sospensione dei convegni, dei seminari e delle presentazioni in presenza. La rubrica offre agli studiosi di cinema, fotografia, televisione e media audiovisivi un’occasione alternativa per valorizzare e discutere i frutti del proprio lavoro. Montag è dunque anche un’opportunità per riattivare il confronto, sia all’interno della comunità CUC, sia verso gli studiosi di altri discipline, gli studenti e tutti i lettori interessati, anche attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione digitale.



Il titolo della rubrica è ispirato al nome del protagonista del romanzo di fantascienza Fahranheit 451 di Ray Bradbury (e poi di un film di François Truffaut) per sottolineare la necessità della preservazione e della diffusione della conoscenza, a maggior ragione in tempi “distopici” come quelli del distanziamento sociale. Il riferimento al fuoco nel sottotitolo della rubrica da un lato rimanda – come nel romanzo – al pericolo della distruzione del sapere e al venir meno della relazione interpersonale a causa del “focolaio”. Ma dall’altro è un riferimento alla passione per la ricerca e la scrittura, al “focolare” dell’incontro, al focus come atto di concentrazione visiva e mentale.



Le presentazioni si svolgeranno nei lunedì del mese di maggio 2020 alle ore 18.30 in diretta web su Zoom (per i soci e le socie dell’associazione) e contemporaneamente in diretta streaming sul profilo Facebook della Consulta Universitaria del Cinema (https://www.facebook.com/consultacinema). Il format delle presentazioni prevede il dialogo tra l’autore del volume e uno studioso esperto del tema trattato. La conversazione si allarga poi al pubblico in uno spazio dedicato alle domande.



Il primo appuntamento è in programma per lunedì 4 maggio 2020 alle ore 18.30. L’ospite della rubrica sarà Sandra Lischi, docente all’Università di Pisa e autrice del volume La lezione della videoarte. Sguardi e percorsi (Carocci, Roma 2019). Con l’autrice dialogherà Miriam De Rosa (Coventry University), studiosa del rapporto tra i media digitali e le arti audiovisive. Interverrà anche Giulia Carluccio (Università di Torino), presidente della Consulta e ideatrice della rubrica. Condurrà l’incontro Anna Masecchia (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), membro della Giunta CUC.



Il secondo appuntamento si terrà lunedì 11 maggio 2020 alle ore 18.30 e avrà come ospiti Luca Barra (Università di Bologna), autore del volume La sitcom. Genere, evoluzione, prospettive (Carocci, Roma 2019) e Daniela Cardini, studiosa di televisione all’Università IULM. Condurrà l'incontro Marco Cucco (Università di Bologna), membro della Giunta CUC.



