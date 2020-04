Morto Giuseppe Guarino: addio al giurista napoletano professore di Draghi e Napolitano

«L'euro è un golpe, non mi capacito del fatto che nessuno se ne renda conto. È un falso e il Fiscal compact è illegale», sentenziava mimando con le braccia, seduto dietro l'ampia scrivania nel suo studio romano, quella mattina d'inizio 2014. Viveva una fase di forte polemica con i Trattati europei e con il governo italiano che, a suo dire, non era in grado di far valere «ragioni pur validissime» per opporsi al «trattamento anoressico» imposto all'Italia dalla Commissione di Bruxelles. Aveva accettato di buon grado la richiesta di un'intervista sull'argomento, ma al momento della pubblicazione mantenne tutte le promesse del suo carattere spigoloso con una rara inclinazione alla pignoleria.



Giuseppe Guarino è stato così fino all'ultimo: napoletano, esponente della prestigiosa scuola giuridica partenopea, uomo tutto d'un pezzo, di sconfinata cultura giuridica e di profonda conoscenza dei meccanismi della politica, si è spento nella notte di mercoledì nella sua casa romana. Classe 1922, avvocato tra i più noti in Italia, già ministro delle Finanze nel 1987 e poi dell'Industria e delle Partecipazioni nel 1992, spirito libero e democristiano «per riconoscenza», oltre a governare ha conosciuto e praticato con gusto la battaglia per il potere. Poche settimane prima che lo incontrassimo, in una conversazione con il Foglio aveva ironizzato sull'allora premier Enrico Letta criticandone «la modesta» lungimiranza. «Dopo il richiamo della Commissione Ue di metà novembre aveva osservato Guarino - un paese come l'Italia deve decidere se piegarsi ingiustamente a un'ingiunzione che io giudico miserevole, quella di mantenere il rapporto deficit/pil sotto il 3 per cento, a costo di sforzi irragionevoli, oppure reagire concretamente. Le parole da sole non bastano». Accanito studioso del contesto giuridico nel quale si era sviluppato il processo d'integrazione comunitaria, il professore aveva negli anni maturato conclusioni originali: alla base delle politiche di Bruxelles, sosteneva, si è realizzato «un golpe». Era infatti convinto che non solo il Fiscal compact fosse illegale, ma addirittura inapplicabile perché, prescrivendo il principio del pareggio di bilancio a tutti i costi, nei fatti contraddiceva i Trattati europei cui diceva di ispirarsi. Il professore riteneva inoltre che nel gennaio 1999, nello stesso momento in cui entrava in vigore la disciplina dell'euro contenuta nei Trattati, cominciò a essere applicato un regolamento europeo che privava gli Stati della possibilità di indebitarsi e di esercitare una politica economica per la crescita. Per farla breve, secondo Guarino l'euro che oggi circola nei Paesi aderenti all'Unione non è quello «originale» perché ha seguito una disciplina diversa e più restrittiva di quella prevista nel Trattato di Maastricht. Ed è perciò questa la causa prima del fenomeno depressivo che a lungo ha tenuto schiacciata parte dell'Eurozona e l'Italia in particolare, che di là del virus - direbbe oggi Guarino - «tuttora soffre di quell'inganno originario che non volle riconoscere chi in nome dell'Italia tenne a battesimo l'euro».



Quella mattina d'inizio 2014 nel mentre spiegava le sue ragioni all'intervistatore, mostrando e sottolineando documenti e codici per provare la bontà delle sue tesi, probabilmente Guarino non immaginava che la sua polemica, ampiamente rilanciata dalla stampa e dalla tv nei due anni successivi, avrebbe tenuto banco ancora a lungo e persino alimentato certe visioni distorte sul ruolo dell'euro portate avanti nel Paese con l'affermarsi dei vari sovranismi. Verso i quali, va precisato, sembra non aver mai nutrito grandi simpatie.



Tra i primi professori ordinari d'Italia, che a Napoli esaminò tra gli altri l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e che a Roma ebbe come allievo l'ex presidente della Bce Mario Draghi, Guarino è stato a lungo consulente e sindaco della Banca d'Italia e socio dell'Accademia nazionale dei Lincei. E' stato uno dei promotori degli studi di diritto dell'economia ispirandosi a un metodo che integra i dati economici con quelli istituzionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA