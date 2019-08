Addio Massimo Mattioli, cannibale a fumetti: con le sue vignette ha segnato un'epoca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 27 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «generazione cannibale» che nella Bologna del 1977 innovò in profondità il fumetto italiano e internazionale perde un altro pezzo importante con la scomparsa, a 75 anni dopo una breve malattia, di Massimo Mattioli, il vulcanico e dissacrante artista, nato a Roma il 25 settembre 1943, che proprio in quel glorioso Settantasette di rivoluzioni e rinnovamento fondò, assieme a Stefano Tamburini, la mitica rivista «Cannibale», subito cuore pulsante del Movimento, arricchita dalle opere di altri artisti geniali e inclassificabili come Andrea Pazienza, Filippo Scòzzari e Tanino Liberatore.