Morto Zeev Sternhell, storico del fascismo sempre controcorrente

È morto a 85 anni Zeev Sternhell, uno dei massimi esperti al mondo di fascismo (spesso discusso e incompreso), figura storica della sinistra israeliana e Premio Israele per le Scienze politiche nel 2008. Lo ha reso noto il quotidiano Haaretz di cui a lungo Sternhell è stato una firma di spicco.

Nato in Polonia nel 1935 fu l'unico sopravvissuto alla Shoah della sua famiglia distrutta dai nazisti. Emigrato nel 1951 a 16 anni in Israele, Sternhell servì come comandante nella 1/a Brigata di fanteria "Golan" ed ha combattuto nella Guerra dei Sei Giorni, in quella di Kippur e in Libano. Laureato in Storia e Scienze politiche all'Università ebraica di Gerusalemme, ha studiato anche all'Institut d'études politiques di Parigi con una tesi dedicata al nazionalista Maurice Barres. I suoi lavori - molti dei quali tradotti in italiano, da "Nè destra né sinistra" a "Nascita di Israele" - hanno avuto un forte impatto sulle interpretazioni tradizionali delle ideologie antiliberali e antidemocratiche. Strenuo critico della destra in Israele, ha ammonito più volte sulla possibilità di un collasso della democrazia nel Paese.

A Sternhell è toccato in sorte uno strano destino, specialmente nel mondo accademico europeo: il suo saggio più importante, summa delle sue ricerche sul fascismo, "Nascita dell'ideologia fascista" (Baldini e Castoldi, 2002; edizione originale in francese da Fayard, 1989, e nuova edizione da Gallimard 2010), è stato considerato per anni erroneamente come un saggio di destra.

E ciò perché Sternhell, per lungo tempo storico delle idee e professore di politologia all'Università di Gerusalemme, parte dal presupposto che il fascismo in Europa non sia stata una parentesi provocata dal trauma della Grande guerra (come è stato sostenuto da gran parte della storiografia di impronta marxista) ma una categoria universale dello spirito.

In questo volume lo studioso traccia una linea di formazione della «sintesi fascista», quella che portò una parte dell'estrema sinistra francese che si richiamava a Georges Sorel, teorico del sindacalismo rivoluzionario, a fine '800 dall'originaria teoria della lotta di classe all'accettazione dell'idea di nazione e, infine, a posizioni

apertamente autoritarie e fasciste.

