Combattere le storpiature della parlata napoletana diffuse soprattutto tramite social e impegnarsi a favore dell'introduzione di una materia scolastica che dalle medie in poi insegni il valore di ogni dialetto italiano a cominciare da quello napoletano. Sono gli obiettivi del comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano nato nel 2019 per iniziativa della Regione Campania, presieduto da Maurizio De Giovanni, e composto, tra gli altri, da Nicola De Blasi, Umberto Franzese, Rita Librandi e Francesco Montuori.

Obiettivi perseguiti dal 15 gennaio fino alla metà di maggio prossimo, per un totale di una decina di incontri aperti a tutti e rivolti in particolare agli insegnanti, un paio al mese sempre tenuti al Musap, il museo del Circolo artistico politecnico di piazza Trieste e Trento. Si parlerà del napoletano in rapporto alla letteratura, alla canzone, al teatro, all'opera buffa, alla poesia, al cinema, alla storia, alla gastronomia. Alcune giornate saranno dedicate ad approfondire lemmi emblematici con focus su autori classici da Basile a Di Giacomo.

Tra gli appuntamenti in programma anche «Il suono dei sensi il senso del suono», a cura di Nadia Baldi, con brani tratti dalle opere di Ruggero Cappuccio e la partecipazione degli allievi dell'università Federico II, e «La lingua che è musica» con passi scelti da Shakespeare Re di Napoli di Ruggero Cappuccio, a cura di Claudio di Palma. Tra i relatori che prenderanno parte agli incontri, oltre i membri del comitato già citati, Giovanni Ruffo, Marina Castiglione, Franco Lista, Carolina Stromboli, Lucia Buccheri.

«Non vogliamo che agli studenti napoletani siano impartite lezioni su come parlare o come scrivere nel loro dialetto, l'idea è che diventino consapevoli della ricchezza e della nobiltà di una sintassi e di una grammatica tra le più antiche e prestigiose d'Occidente» dice De Blasi, che denuncia il fake napoletano di Facebook e Instagram, «capace di imporsi con una tale aggressività, una tale prepotenza, da richiedere la massima attenzione da parte di noi linguisti e di chi ha a cuore la correttezza del napoletano scritto». Per il napoletano parlato, spesso criticato come una forma corrotta del napoletano vero, per De Blasi «è una critica che non ha senso perché ogni dialetto evolve nel corso del tempo, bisogna solo prenderne atto. Nelle cose linguistiche la purezza non esiste, esiste l'uso che se ne fa».

Per la Librandi «con questi incontri miriamo a una educazione linguistica integrata in cui l'attenzione per il napoletano rientri in una attenzione più generale per la storia linguistica e dialettale italiana, un po' trascurata nelle scuole. Noi speriamo che le si riconosca il giusto valore, anche così si evita la diffusione di notizie infondate, di regole inesistenti». «Salvaguardare e valorizzare il napoletano attraverso convegni e incontri pubblici, è questo l'impegno preso dal comitato» dice Alessandro Russo della Fondazione Campania dei festival alla quale sono affidati gli aspetti organizzativi e comunicativi delle iniziative.

Il problema è che il napoletano corrente, scritto e parlato, è quello stabilito dal canone Geolier, il ragazzo ventitreenne di Secondigliano che ha costretto Sanremo a riammettere il dialetto in gara, magari anche sul podio. Il comitato dovrà fare i conti con lui.