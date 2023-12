Quando contrattate con un venditore molto astuto attenzione a non farvi «abbarrucare», cioè a farvi fare fesso, insomma a farvi rifilare un pacco, e poi un doppio pacco e infine un contropaccotto. E se magari la trattativa riguarda un pastore di piccole dimensioni potete anche misurarlo in «ziracchi», un'unità di misura che si usava a Napoli qualche decennio fa corrispondente a una quindicina di centimetri. La tartaruga domestica, quella che gli scienziati hanno battezzato «testudo hermanni boettgeri», un tempo era frequente vederla nelle case napoletane, quando ancora non c'era la moda dei boa e delle iguane. Il suo nome in dialetto era, e forse ancora per poco sarà, «cestunia», che per traslato indica anche l'organo sessuale femminile, uso che ne fa Domenico Rea nel romanzo Ninfa plebea del 1992.

Vi appartate insieme ad un uomo, una donna, con chi volete voi insomma, e volete fargli/le una proposta sessuale usando un termine suggestivo in grado di stimolare l'eccitazione? Allora potete dire «che ne dici di una "basulella"?», intendendo con quest'ultimo termine un incontro sessuale senza fretta, tranquillo, lento, come conviene a una coppia che si frequenta da molto tempo ma non ha un luogo deputato all'occasione.

Se invece si tratta di un incontro di tutt'altro tipo, un rapporto sessuale occasionale e veloce, non prevedibile e non organizzato, in ballo c'è la «chiantella», che nel suo significato originario indicava la piccola e sottile suola aggiuntiva da inserire all'interno di una scarpa per renderla più comoda.

Una donna che non sia appetibile né per una «basulella» né per una «chiantella» allora non può che avere le «felinie» dove sappiamo, ossia le ragnatele.

Questi termini, con i connessi modi di dire, sono alcuni dei cento raccolti da Enzo Acampora in Scarrupazione (Dante & Descartes, pagine 192, euro 12), ai quali poi seguiranno in un altro volume altri cento, ognuno accompagnato da approfondimenti in cui si dà conto delle tradizioni collegate, da citazioni più o meno lunghe di testi di canzoni, battute teatrali, brani tratti da romanzi antichi e moderni.

Cento lemmi di una Napoli scomparsa o che sta lì lì per scomparire e quindi secondo l'autore a rischio di estinzione, per tanti motivi, per esempio perché le giovani generazioni usano un linguaggio che è quello richiesto dai social, «un italiano sgrammaticato e omologato che, al contrario della lingua napoletana ricca di sfumature semantiche, è più facile da usare». Un napoletano maschilista e patriarcale, questo Acampora non lo dice rimpiangendo la bella lingua «'e na vota», come dimostrano le succitate parole del gergo sessuale. Una lingua anche per questo inevitabilmente travolta da Geolier e dai poeti urban newpolitani che sono riusciti, come non succedeva da decenni, a sfondare il muro del localismo, a riportare di moda in tutt'Italia il nostro dialetto, che non può e non deve essere un paese per vecchi.

Il titolo della raccolta, anche questa una parola scomparsa, si rifà a una insolita variante di «sgarrupo», termine usato da sempre, che a farlo sia stato Benedetto Croce o più di recente Marcello d'Orta. Durante il risanamento un venditore di cibarie espose un cartello in cui si lamentava di non poter più portare avanti l'attività per via dei lavori invasivi alla strada dove si trovava, e dava la colpa alla «sgarrupazione».