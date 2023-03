Napoli, al via il percorso culturale organizzato da Kolibrì tra Archivio di Stato e biblioteca comunale Annalisa Durante

Si comincia giovedì 9 marzo alle ore 16 all’Archivio di Stato di Napoli (Sala Catasti) in compagnia di Gianluca Caporaso, narratore, poeta e “giocoliere delle parole” lucano, direttore del festival La città delle infanzie a Potenza, con il suo libro “Tempo al Tempo” (Salani, illustrazioni di Francesca Cosanti): raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo si rivela un’occasione per permettere di non avere paura di abitare fino in fondo ogni momento.

A seguire, alle ore 18, l’autore inaugurerà nel Chiostro dei Marmi dell’Asna una mostra comunitaria curata da Kolibrì e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli.

La mattina dopo, venerdì 10 marzo alle ore 10 nella biblioteca comunale a porte aperte Annalisa Durante (Via Vicaria Vecchia 23), Caporaso incontrerà alcune delle comunità educanti del territorio partecipanti al progetto. A introdurre tutti gli incontri, con i rispettivi “padroni di casa” Candida Carrino direttrice dell’Asna e Pino Perna presidente dell’Aps Annalisa Durante, la presidente di Kolibrì Donatella Trotta, affiancata da letture degli operatori di Agita Teatro e dalla Scuola di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Enrica d’Aguanno con la docente di illustrazione e artista Daniela Pergreffi, che al termine di ogni incontro curerà lezioni/laboratorio sull’arte di produrre e trasformare libri.

Entra nel vivo in presenza, tra Archivio di Stato di Napoli e Biblioteca Annalisa Durante a Forcella, Muta/menti per “Adoleggenti”, l’originale percorso culturale − informativo, formativo, trasformativo e performativo − curato dall’Associazione culturale Kolibrì in partenariato con molteplici enti e istituzioni, che si avvale del finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura).

E dopo il primo step di formazione e aggiornamento on line (per docenti, educatori, bibliotecari, operatori teatrali, librai specializzati), parte ora dal 9 marzo, fino al 23 aprile, il nuovo step di quattro “incontri ravvicinati d’autore” (tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito) con una serie di doppi appuntamenti con i vincitori della quinta edizione del progetto/premio “Il mondo salvato dai ragazzini”, protagonisti della civiltà dell’infanzia e non solo: sono Gianluca Caporaso, autore dell’intensa raccolta poetica Tempo al tempo (Salani); Bruno Tognolini, con il suo testo drammaturgico per ragazzi Chisciotte fenicottero (Edizioni Primavera); Igiaba Scego, con il romanzo autobiografico Figli dello stesso cielo (Piemme), che a Napoli presenterà anche il suo nuovo romanzo Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), candidato da Jhumpa Lahiri al Premio Strega; Daniela Carucci e Giulia Pastorino, autrici dell’albo illustrato Dentro me cosa c’è? (Terre di Mezzo), nato da un laboratorio con bambini e ragazzi di Genova.