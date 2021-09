«Napoli: un cerimoniale per la città», il libro di Zoccoli a San Domenico Maggiore

Lunedì 13 settembre, alle ore 17, nella Sala capitolare di San Domenico Maggiore si terrà la presentazione del libro "Napoli: un cerimoniale per la città" di Umberto Zoccoli, edito dalla libreria Dante & Descartes. Con l'autore interverranno il professore Nino Daniele, lo storico Guido D'Agostino e l'artista Lello Esposito. Parteciperanno l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli Anna Maria Palmieri e l'avvocato Riccardo Marone già Sindaco di Napoli. Coordinerà l'incontro il giornalista Luigi Vicinanza.

Il libro di Zoccoli racconta dell'importante funzione di un ufficio cerimoniale nelle istituzioni pubbliche. Un libro utile per esplorare un settore fondamentale ma poco noto, che ha origini molto antiche. D'Agostino, nella sua introduzione storica, getta un ponte tra passato e presente descrivendo, tra fine Medioevo e prima Età Moderna "l'esistenza ed il funzionamento in Napoli, nel regno, in età aragonese e, poi, spagnola, di un preciso cerimoniale di marca castigliana, inteso quale quel peculiare complesso di riti, consuetudini e regole che presiedono allo svolgimento di atti pubblici di particolare solennità (e rilievo) sia civili sia religiosi”.

L'autore - dirigente del servizio cerimoniale e relazioni internazionali - svela anch'egli regole, prassi e consuetudini contemporanee, ma richiama anche a quella duttilità nell'agire, dettata dal buon senso, nello svolgere un'attività delicata e complessa ed, allo stesso tempo, fondamentale per il funzionamento delle istituzioni. Nino Daniele, nella sua prefazione, definisce, con acume e giustezza l'autore come "cerimoniere democratico del suo tempo”. Arricchiscono il volume le interviste a tre Sindaci di Napoli: Riccardo Marone, Rosa Russo Iervolino e Luigi de Magistris che hanno, a lungo, fatto parte della storia amministrativa, culturale e politica della Città. Alla presentazione prenderanno parte gli attori dell'Accademia Vesuviana del Teatro e del Cinema di Gianni Sallustro e della Talentum production di Marcello Radano.