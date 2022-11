Nasce a Napoli «Libro su libro» primo marketplace del settore: «Editori e librerie sempre connessi»

NAPOLI - Creare un rapporto di fiducia tra editore e libreria è difficile? Vendere libri sui canali tradizionali è costoso e sempre più complicato per la casa editrice? Ordinare nuovi testi spesso si traduce in una perdita di tempo e denaro per la libreria? Arriva da Napoli il portale “Libro su libro”, migliora la comunicazione tra librerie e case editrici, consentendo una gestione più semplice, veloce ed efficiente di ordini e consegne. Inoltre mantiene tra gli interlocutori un rapporto commerciale diretto, che permette di garantire le migliori condizioni in assoluto.

È il primo marketplace in Italia dedicato a librerie e case editrici che rende più semplice il lavoro di tutti: la libreria può effettuare e ricevere i suoi ordini con velocità e precisione; la casa editrice può aggiornare facilmente il suo catalogo e facilitare la gestione degli ordini e delle rese. È un portale riservato ai professionisti di settore e studiato per rispondere esattamente alle loro esigenze. Difatti il portale, pensato espressamente per i professionisti del mercato editoriale, consente di ridurre i tempi di spedizione e di avere sempre a disposizione un database aggiornato sulla disponibilità dei libri degli editori iscritti.

Libro su Libro è un’idea di Pitagorando, azienda che da 30 anni si occupa di servizi di distribuzione per case editrici, librerie e partner commerciali, consegnando in tutta Italia. È una realtà campana affermata e apprezzata nel settore della distribuzione e della logistica dedicata ai prodotti editoriali e di cancelleria. Collabora con le grandi case editrici italiane e con una rete capillare di distributori su tutto il territorio nazionale, assicurando consegne sempre precise e puntuali. Questo grazie a un parco di mezzi e depositi, che vengono continuamente aggiornati per massimizzarne le performance, ma anche con la collaborazione di partner specializzati. Con l’esperienza e la rete di conoscenze costruita nel corso della storia dell’azienda, oggi Pitagorando dà vita a Libro su Libro: un modo nuovo e più semplice per tutti di mantenere librerie ed editori sempre connessi.