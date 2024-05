Napoli, Maggio dei monumenti: presentazione del libro sulla chiesa di Santa Maria dei Pignatelli

Martedì 21 maggio, ore 17, nella splendida cornice della Cappella Pignatelli, Largo Corpo di Napoli, avverrà la presentazione del volume “La chiesa e cappella di Santa Maria dei Pignatelli a Napoli” a cura di Pierluigi Leone de Castris.

La presentazione è parte del programma del Maggio dei Monumenti 2024, il cui calendario è strutturato in modo da coinvolgere pubblici differenti per età e interessi, e le iniziative che lo compongono mirano alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, paesaggistico e monumentale.

«La Cappella Pignatelli, e gli studi qui raccolti, racchiudono in sé e possono dispiegare per il lettore e il visitatore attento un piccolo stratificato nucleo di storie che vanno ben al di là non solo di Napoli ma della stessa Europa […] La sua presenza viva nello spazio da secoli definito cuorpo ’e Napule, il corpo di Napoli, assume la forza di una metafora che rappresenta una città non solo ricca di storia (capitale di un Regno, sede di famiglie “glocali” come i Pignatelli) ma capace di inscriversi nei flussi relazionali e comunicativi della modernità in virtù di un sistema di segni che tutto il mondo riconosce immediatamente nella loro peculiare unicità: dalla musica alle arti, dalla gastronomia allo spettacolo, dalle istituzioni accademiche all’artigianato».

Così l'introduzione di Lucio d'Alessandro, rettore dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa.