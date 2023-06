“Sbelut” il libro di Pasquale Palma: «Tutto ciò che teniamo chiuso dentro»

Verrà presentato venerdì 16 giugno alle 18 presso la libreria Mondadori Store di via Fragnito al Rione Alto “Sbelut. Cronache semiserie dei moti dell’anima”, il libro di Pasquale Palma , attore e autore napoletano, noto al grande pubblico per i suoi personaggi comici portati alla ribalta dal programma Made in Sud e per i diversi ruoli interpretati al cinema.

Edito da Guida editori, il libro attraverso una serie di racconti, mologhi e dialoghi, affronta una serie di tematiche che portano i personaggi a vivere quello stato d’animo definito “Sbelut” , termine utilizzato in alcune zone di Napoli per identificare una persona avvilita, svilita, stanca, dichiara Palma.

«In un certo hinterland dell’area nord di Napoli la parola “sbelut” viene usata per descrivere una persona avvilita, svilita, presa dai turchi, uno che ha perso la bussola.

Puoi sentire spesso “Uà stai tutto sbelut”. Da qui sono partito per scrivere il libro. Mi sono immaginato un folletto che vive dentro di noi che prende carta e penna e scrive per noi tutto ciò che spesso teniamo forzatamente chiuso dentro. Si passa da una dedica all’ex fidanzata a una sceneggiata post moderna di una moglie che vuole troncare il rapporto col marito perché lui non la picchia più. Luoghi comuni, tabù e paure che il nostro folletto Sbelut butta fuori facendoci riflettere e ragionare capovolgendo spesso il punto di vista», dichiara l'autore.