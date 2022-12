Napoli dalla storia al mito viaggio nella città segreta nel libro di Del Tufo in omaggio con Il Mattino

Napoli, meraviglioso incubatore di storie, è da sempre una delle città più narrate del mondo. Da Goethe a Croce, dalla Ortese a La Capria, da Di Giacomo a Russo, dalla Serao a Masullo, da Dumas a Ghirelli, da Striano ai due Rea (Domenico ed Ermanno), da Compagnone a Saviano, da Lewis a Burnes. E poi De Sica, Rosi, Corsicato, Capuano, Martone, Sorrentino... Chiunque la osserva estrae dalla complessità della città una particella di verità. E la racconta. Ridurre a sistema armonico questo insieme di particelle di verità è cosa molto difficile. Probabilmente impossibile. Ma è proprio in questa complessità che risiede l'identità della città. Per gli appassionati dei misteri e dei miti che avvolgono Napoli non è possibile rinunciare alla lettura di «Napoli Segreta» di Vittorio Del Tufo. Libro che sarà distribuito gratis con Il Mattino venerdì 23. Si tratta del terzo volume (a voler citare solo quelli pubblicati con Il Mattino) del prolifico scrittore napoletano su aneddoti e leggende relativi alla città partenopea.

Vittorio Del Tufo sceglie una prospettiva accattivante. Con una prosa nitida che invoglia a leggere tutto d'un fiato, il libro si insinua nel corpo di Napoli investigando misteri irrisolti nel mondo dell'arte o dell'architettura. Richiamando miti e leggende e perlustrandone le origini. Con la sobrietà e il rigore dello studioso.

Del Tufo - già autore del fortunatissimo «Napoli magica», edito da Neri Pozza - non indulge nell'uso dello storytelling. Come scrive Marino Niola nell'introduzione, «l'autore ci prende per mano e ci guida in una vertiginosa discesa nelle viscere di Partenope. Ci fa incontrare figure e personaggi. Ci racconta aneddoti e leggende. Ci rivela il segreto dei luoghi e delle presenze che li abitano». E lo fa con una ricerca accurata delle fonti, senza stucchevole oleografia. «Partenope - scrive ancora Niola - è la capitale dell'altra Europa, quella che il logos cartesiano non può penetrare se non imperfettamente. E che fa cortocircuitare incessantemente illuminismo e barocco, realismo e magia, liturgia e oleografia. Sta anche in questa differenza il suo mistero».

Tante le descrizioni prodotte. Ne cito qualcuna. Quella di Caponapoli, «luogo dove ebbero sede i principali cenacoli filosofici e poetici e le più importanti accademie dell'epoca barocca».

Con il racconto della storia della fondazione da parte di Maria Longo, nobildonna catalana poi santificata, del Complesso Ospedaliero degli Incurabili. Affascinante il racconto del «destino enigmatico e singolare della chiesa di Santa Maria di Piedigrotta» il cui orientamento fu mutato intorno alla metà del 500 perché «non guardasse» alla Cripta Neapolitana, luogo di rituali orgiastici. Descritta con grande dovizia di particolari la storia dell'Antro della Sibilla che fu scoperto a Cuma dall'archeologo Amedeo Maiuri. E poi la leggenda delle due cattedrali. E il mito di Cristo che piegò la testa nella chiesa del Carmine, dove è custodita la palla di cannone che «il 17 ottobre 1439 sfondò l'abside e si diresse verso il capo del Crocefisso che per schivare il colpo piegò il capo sulla spalla destra». Non solo arte e architettura. Nel libro anche gustosi riferimenti alla musica. Ad esempio Del Tufo ricostruisce la storia di «Michelemmà», «canzone-simbolo e canzone-mito per tante generazioni di posteggiatori». E ancora interessanti pagine sono dedicate alla bellissima «Era de maggio», musicata da Pasquale Mario Costa su versi di Salvatore Di Giacomo. Per inciso ricordiamo il pensiero di Proust sull'importanza delle canzoni: «Le canzoni, anche quelle brutte, servono a conservare la memoria del passato, più della musica colta, per quanto sia bella».

E poi il racconto dell'incredibile gioco di specchi che si nasconderebbe dietro la misteriosa Elena Ferrante, l'autrice dell'«Amica geniale», e la toccante narrazione della tempesta emozionale nella quale nacque il titolo «FATE PRESTO» con il quale si presentava in edicola Il Mattino il 25 novembre del 1980, due giorni dopo il devastante terremoto. Titolo che si è ormai fatto mito grazie all'opera d'arte di Andy Warhol che ha fatto il giro del mondo.

In conclusione ci sono più motivi per leggere questo piccolo gioiello. Esplorare curiosità e misteri intorno alla storia ed alle leggende di Napoli. Utilizzare il libro come una guida per visitare luoghi della città carichi di significato storico e leggendario. Impiegare bene un po' del proprio tempo gustando la narrazione avvincente e garbata di uno scrittore di qualità. E poi dal libro si ricava, in una prospettiva particolare, l'identità di Napoli. Le metropoli vedono in se stesse vivere fenomeni diversi, a volte confliggenti. Ognuno dei quali può ispirare una narrazione. L'angolazione scelta da Del Tufo è suggestiva. Ed è anche un richiamo a noi cittadini di questa bellissima città a gustarne i segreti. Ad alzare il velo che rende misteriosi tanti suoi aspetti. Facendosi condurre per mano da una guida colta e accattivante.