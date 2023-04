Alla Mondadori la presentazione del libro «Casamicciola un laboratorio per la difesa dai terremoti»

Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 18:00 presso la libreria Mondadori Bookstore di Torre del Greco (Corso Vittorio Emanuele, 134) si terrà la presentazione del libro «Casamicciola un laboratorio per la difesa dai terremoti. Spie, Indizi, Riflessioni, Correlazioni» di Giuseppe Luongo, Elena Cubellis, Ilia Delizia, edito da Bibliopolis.

Dopo un benvenuto di Carmine Paino, della Mondadori Bookstore, ne parleranno con l’autore Giuseppe Luongo – vulcanologo di fama internazionale, professore Emerito di Fisica del Vulcanismo all'Università di Napoli Federico II e presidente dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche in Napoli – Mauro A. Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano - Sezione di Napoli INGV e Armando Mauro, Presidente del Consorzio Forma.

L’incontro sarà moderato da Luigi Amodio, direttore del Science Centre di Città della Scienza. A partire dal volume, che presenta un excursus storico sulla natura sismica di Casamicciola e dell’isola d’Ischia, la presentazione sarà anche un’occasione per riflettere su temi sempre più urgenti, in una realtà come Torre del Greco, come quelli del rischio sismico e vulcanico e la sua prevenzione.