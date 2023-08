Gli storici ignorano chi abbia portato per primo la miscela arabica a Napoli, ma nel mondo quasi tutti, storici compresi, sono concordi nell'indicare Napoli come la città dove il caffè è più buono. Nel romanzo storico La nave di fuoco (Mursia, pagine 266, euro 18) Nicolò Carnimeo, docente di Diritto della navigazione all'università di Bari e consulente della trasmissione Rai «Linea blu», racconta la vita dell'ammiraglio Francesco Caracciolo, dalla giovinezza fino alla tragica morte, e immagina sia stato lui, che parla in prima persona, a far conoscere ai napoletani la miscela perfetta, quella che poi hanno rielaborato ed esportato in ogni angolo della Terra, anche se «sulo 'a Napule o sanno fa'».

APPROFONDIMENTI Fabrizia Ramondino, scritti politici e corsari: lezioni di sopravvivenza Carlo Spagna e Il giudice dei briganti Valeria Galante e La casa delle sirene: chi si nasconde dietro lo pseudonimo?

Perché Caracciolo, professore Carnimeo?

«A dispetto di molti che pensano male di Caracciolo, e ancora oggi lo chiamano traditore per essere passato dalla corte borbonica alla Repubblica napoletana del 1799, io penso che lui sia stato uno dei più grandi personaggi storici napoletani, la cui memoria ancora oggi non è onorata per quanto merita. Caracciolo non tradì. Semplicemente, quando il re Ferdinando IV scappò, aderì ai principi della neonata Repubblica perché il suo compito era difendere la sua Napoli e i napoletani, e sentiva il dovere di continuare a farlo».

E con il caffè che c'entra?

«Ai tempi di Caracciolo il caffè già si beveva ma era di una miscela più forte, amara, come la robusta. Sembrava quasi una medicina. Le streghe l'usavano per le pozioni magiche. Poi arrivò l'arabica, portata dalla città sacra, nascosta tra le montagne dello Yemen, di Mocha, che ha non poche assonanze con la moka, e Napoli, molto dopo altre città europee, conobbe la nuova e più bevibile miscela. Io immagino che sia stato Caracciolo a portarla perché nel Settecento Napoli è la città del risveglio della ragione, una delle capitali dell'illuminismo, e il caffè è simbolo del risveglio e Caracciolo è stato uno degli eroi partenopei che con più dedizione ha servito la sua città, dunque personaggio ideale per fare questo regalo a Napoli. Da qui, nel romanzo, esalto il ruolo di Napoli, storicamente accertato, sulla diffusione della perfetta preparazione del vero caffè in tutto il mondo».

Quale ruolo?

«Una volta arrivata a Napoli la miscela arabica, a differenza di quanto successe nelle altre città, non perse il suo significato spirituale e mistico. Anzi, questo significato fu custodito, enfatizzato, migliorato nel suo risultato e condiviso con tutti».

Bere il caffè ha un valore spirituale?

«Berlo e prepararlo. Lo sapeva Eduardo de Filippo, ma prima di lui lo sapevano gli abitanti di Mocha. Il caffè era una miscela segreta utilizzata dai mistici sufi e dai dervisci. A Napoli prepararlo è il rito per eccellenza. E per i suoi risultati assume la fisionomia di un esperimento alchemico, dove la materia passa da uno stato solido a uno liquido e gassoso contemporaneamente, da polvere a bevanda a odore».

Alla fine del romanzo Caracciolo lascia un testamento.

«Gli faccio dire: Ho creduto nel risveglio, in un futuro nuovo che è ormai alle porte. La morte è solo un passaggio».

Storicamente, chi è stato Caracciolo?

«Uno tra i più grandi uomini di mare italiani che la storia ricordi, l'unico a mettere sotto scacco, avvalendosi di poche navi, la flotta inglese di Horatio Nelson. Fu impiccato e il suo corpo gettato in mare. Se fu recuperato e poi seppellito nella chiesa di santa Maria della Catena è perché il suo corpo riaffiorò nelle acque del golfo quando il re tornò a Napoli, e per paura di un cattivo presagio Ferdinando IV accettò di dargli la dignità di sepoltura».