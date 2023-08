Quando s'incontrarono per la prima volta, nel 1948, erano entrambi sulla quarantina e avevano pubblicato libri di discreto successo. Si piacquero, cominciarono a frequentarsi e alla fine decisero di dar vita a una coppia di autori di noir che ben presto avrebbe sfondato sul mercato internazionale.



Pierre Boileau e Thomas Narcejac - è di loro che stiamo parlando si vedevano di rado, ma il loro lavoro era perfettamente organizzato: uno sviluppava l'idea di partenza, l'altro scriveva e suggeriva magari qualche soluzione alla quale il primo non aveva pensato. Per tutti gli anni Cinquanta il successo fu notevole: questi strani romanzi polizieschi dove non c'è traccia di poliziotti e detective ma tutto è affidato a un crescendo di situazioni ansiogene e a una formidabile capacità di introspezione, piacquero a molti cineasti, a cominciare dal più grande di tutti, Alfred Hitchcock, che dai due scrittori francesi prese l'idea di «Vertigo», il suo film più apprezzato dalla critica (per non parlare di Henri-George Clouzot che con la trasposizione cinematografica de «I diabolici» ha firmato il suo capolavoro).

Quasi dimenticati in patria, i libri di Boileau-Narcejac sono riproposti da qualche anno in Italia da Adelphi, che con loro tenta di ripetere la fortunatissima «operazione Simenon». E in effetti se c'è un autore a cui il duo deve qualcosa questi è proprio il Simenon dei romanzi «duri», quelli cioè senza Maigret.

Prendiamo l'ultimo romanzo pubblicato: I volti dell'ombra, traduzione, eccellente, di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio. Protagonista assoluto è Richard Hermantier, un industriale che grazie alla sua tenacia e intraprendenza è diventato un magnate. Un uomo «alto, grosso e possente», dal vocione tonante, abituato a comandare, a dettar legge, almeno fino al momento in cui l'esplosione accidentale di una bomba a mano gli cambia vistosamente i connotati e, soprattutto, lo rende completamente cieco. Facciamo la sua conoscenza qualche mese dopo la tragedia quando, amorevolmente assistito dalla moglie, si trasferisce in una villa di sua proprietà nei dintorni di La Rochelle per un mese di convalescenza che dovrebbe servire ad abituarsi alla nuova condizione in cui si trova.

Fra scatti d'ira, depressione, insofferenza alla commiserazione di cui è inevitabilmente oggetto, proclami velleitari, tentativi di «riappropriarsi» della casa a livello sensoriale, Hermantier comincia a sospettare che le cose non sono proprio come appaiono e che la realtà è molto più sordida di quanto lui stesso pensasse, a cominciare dall'amorevole moglie, che lo tradisce con il socio Hubert, un uomo «della razza dei pusillanimi, degli ipocriti, dei piccoli contabili», che lui ha sempre disprezzato e continua a disprezzare ma che è parte attiva nel complotto i cui contorni rimangono incerti.

Il diabolico duo Boileau-Narcejac si conferma inimitabile nel suggerire una pista che si rivela fuorviante, un percorso che non porta da nessuna parte, e anche in questo romanzo inesauribile creatore di suspence in un crescendo che porta al completo rovesciamento delle situazioni. Un puzzle che lascia intatti i dubbi e gli interrogativi che il lettore condivide con Hermantier.