Lunedì 2 Settembre 2019, 20:13

La Terra dei Fuochi al premio ALA. "Noi figli di un dio minore" è il titolo del racconto di Claudia Lazzaro, arrivato in finale e premiato con la pubblicazione in un antologia che conterrà i lavori giudicati più interessanti.Il premio organizzato dall’Associazione Culturale Liberi Autori A.L.A. con il patrocinio del Comune di Livorno, della Cooperativa “Unicoop Tirreno”, delle as-sociazioni culturali “Scarabeus” e “50&Più” e la collaborazione dei gruppi di lettura della Biblioteca Comunale di “Villa Fabbricotti”, di “Scarabeus” e della L.a.A.V., è arrivato alla sua quarta edizione.Quest'anno per la sezione "Il fascino del racconto" dedicato ai racconti brevi di autori esordienti, sono stati selezionati: Luisella Bachini, Roberta Bendinelli, Marco Bernabeo, Marco Bonini ,Sara Cianti, Paolo Dapporto, Claudia Lazzari, Estella Milianti ,Federica Marta Puglisi, Pietro Rainero, Vittorio Scatizza, Valentina Semprini e Antonella Vannucchi.Il racconto di Claudia Lazzari narra l'esperienza di un uomo impegnato nella difesa della sua terra utilizzando episodi realmente accaduti. Una delle protagniste è Lucia De Cicco, la "Pasionaria di Taverna del Re" . Ma il racconto non si move solo sul filo della cronaca e riserva un colpo di scena finale,