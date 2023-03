C'è una donna intelligente e stravagante, arrivata a Parigi dopo un matrimonio disastroso, che incrocia sulla sua strada un maglione bizzarro, diverso da tutti quelli che ha visto finora. E ce n'è un'altra, rifugiata armena scampata al massacro turco, che realizza questi capi in maglia secondo una antica tecnica del suo paese. È l'incontro del destino tra Elsa Schiaparelli e Aroosiag Mikaelian, per brevità si chiameranno tra loro Schiap e Mike. Nasce da questa amicizia una rivoluzione nel campo della moda, perché Schiap, geniale anticipatrice di tendenze e inventrice del rosa shocking, sa assecondare il profondo senso di autonomia delle donne del primo Novecento e Mike, a sua volta, sa incarnare come nessuna le ossessioni del desiderio femminile.

Poi c'è Vanessa Bell, sorella della più famosa Virginia Woolf, in relazione alla quale viene letta ancora oggi la sua pregevole opera di artista, grafica, arredatrice e illustratrice. Che forse meriterebbe un'attenzione diversa, oscurata dalla sua disponibilità verso gli altri, non solo verso la celebre sorella ma anche verso il marito traditore Clive Bell e il grande amore della sua vita Duncan Grant. Grazie all'ideazione degli oggetti per l'Omega Workshop, l'artista Vanessa fu la grande e misconosciuta musa del modernismo inglese, che voleva armonizzare l'artigianato con la realtà artistica del tempo.

Infine c'è una signora della buona borghesia costretta a fuggire dalla sua Genova a causa delle leggi razziali per inseguire la sua passione, la musica. Vent'anni da concertista, poi l'abbandono delle note per la macchina fotografica: Lisetta Carmi, la donna dalle molte vite che sa guardare gli altri con occhi diversi. Soprattutto i reietti della società, i diversi, le donne, i travestiti, i poveri, i bambini. La sua spiritualità la porta in giro per il mondo, costruirà il primo ashram in Occidente, a Cisternino, e studierà gli ideogrammi cinesi prima di ritornare al suo grande amore, la fotografia.

Tre piccole biografie di tre grandi donne. Piccole solo per formato e per numero di pagine, sulle 90 ciascuna, meno di cento per scommessa editoriale, che le vuole scritte per essere lette a voce alta in meno di un'ora. Dunque adatte ai nostri tempi disattenti e precipitosi. Elsa Schiaparelli (Il futuro, qualunque fosse di Rossella Locatelli); Vanessa Bell (La vita è terribile e divertente di Luca Scarlini); Lisetta Carmi (Con amore e con amicizia di Anna Toscano) sono i primi tre titoli della nuova collana Oilà della Electa (12 euro ciascuno). Storie di protagoniste del Novecento, figure femminili di primo piano nel panorama creativo internazionale. Sebben che siano state donne, ci dice il titolo della collana, perché Oilà è il richiamo giocoso che riprende la celebre canzone socialista delle mondine e forse vuole anche riaffermare la cifra «popolare» di questo modello narrativo, che si ripete in letture monografiche presentate in forma di quaderno.

Ciascun autore prende avvio da una vicenda o da un aneddoto relativo alla protagonista e, come in una antica narrazione familiare attorno al fuoco, vi tesse intorno la tela della storia personale, delle relazioni sentimentali, dei progetti di lavoro editi e inediti conservati negli archivi, talvolta tirandoli fuori da una lunga dimenticanza. Il progetto è bello e innovativo, i titoli sinora giusti e ben raccontati. E per aprile già si prevedono in libreria tre nuovi titoli: due affidati a Chiara Alessi (su Anna Castelli Ferrieri e su Lica Covo Steiner), mentre Olimpia Zagnoli scrive di Lora Lamm. Per chi non avesse avuto frequentazioni con le tre signore, specifichiamo che Castelli Ferrieri è stata una designer e architetta italiana di grande prestigio, che Covo Steiner è stata una coraggiosa partigiana nonché una famosa illustratrice, che Lamm è stata tra le prime graphic designer a lavorare con successo in Italia, sue le campagne pubblicitarie della Rinascente. Vite normali di donne straordinarie, si direbbe. Proprio perché con stile inconfondibile e grande eleganza hanno segnato il loro tempo quasi defilandosi dalle prime file, come troppo spesso accade anche alle donne di successo.

Oilà della Electa è soprattutto questo: una collana che rimette in discussione le priorità del nostro panorama creativo per restituire alle donne quel che loro spetta, soprattutto in discipline ritenute da sempre appannaggio dell'universo maschile.