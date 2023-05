A Napoli è stata appena proclamata la Repubblica del 1799. Non tutti gli abitanti del regno sono contenti di essersi liberati del tiranno e di aver perso privilegi e possibilità di plagiare il popolino. Per esempio, a pochi chilometri dalla capitale, chi dovrebbe gioire di questa nuova esperienza ha invece paura. Segna nel suo diario che, mentre «le carceri si rimpinguan dei satelliti della tirannide assoggettati e, nel frattempo, un novissimo governo composto da venticinque progressisti impartisce a tribunali, uffici e organi civili del reame di dichiararsi liberi, finalmente, dall'oppressor borbonico, quiggiù l'ordine è polverizzato. Il caos domina ne' borghi. E la gente si scanna sanza requie per le vie».

Per di più, nelle campagne pugliesi, viene ritrovato il cadavere senza testa di una vecchia mammana e fattucchiera. È come se Dio avesse voluto abbandonare la Napoli illuminista e progressista, rea di aver deciso di onorare il pensiero libero e indipendente, permettendo al demonio di impadronirsi di questi territori ormai blasfemi.

E così, nel regno si diffondono gli avvistamenti di una creatura malvagia, la protagonista di In principio era la bestia (Feltrinelli, pagine 212, euro 17) del bolognese Omar Di Monopoli, romanzo potente e ricercato, con i dialoghi in un perfetto napoletano del Settecento che rendono ancora più affascinante questa storia.

Alla bestia - un lupo mannaro? - che si nasconde dove la vegetazione è più fitta, di solito riparo per i briganti, sono attribuiti i terribili ululati che si sentono nel cuore della notte e le aggressioni violente agli animali. Intanto la Repubblica è stata repressa nel sangue e il Borbone è tornato al suo posto. Tutti pensano che la creatura demoniaca sia scomparsa ma non è così. Un altro cadavere mutilato spunta nel fitto di un bosco e viene subito dato alle fiamme. Ferdinando IV, da poco tornato sul trono, dà ordine di occuparsi della vicenda a un battaglione di soldati scelti, i dragoni del re, e a uno scienziato naturalista, il napoletano di origini inglesi James Fenimonte. Le indagini partono dall'analisi del corpo, semi mummificato sotto uno spesso strato di calce, della prima vittima, per poi incontrare feti di bambini malformati con orecchie simili a quelle dei lupi.

Il finale, a sorpresa, racconta di una storia d'amore contrastato e offre una spiegazione per metà razionale e per metà fantastica, perfettamente coerente con la struttura del romanzo, che è ricco di suggestioni ma non si arrende mai al folklore, dove il Sud è diviso tra scienziati e negromanti, studiosi dei fenomeni naturali e cabalisti, eroine disposte a dare la vita per liberare il regno dal giogo borbonico e fattucchiere pronte a sfruttare l'ingenuità di chi soffre, scienziati illuministi e santoni, streghe, predicatori, satanassi che si incontrano durante malefici sabba e orge ipogee in cui un quintetto di nani calvi in sottanina di raso sovrintende agli accoppiamenti tra donne e cani lupo. L'ultima lotta, come è tradizione letteraria, è tra uomini e creature della notte.

«L'ispirazione per questa storia mi è venuta da un feuilleton francese, La bestia di Gevaudan di Elia Berthet, la cronaca di una serie di omicidi perpetrati da una creatura spaventosa, tradotta in italiano per la prima volta dall'editore napoletano Andrea Galizzi nel 1858. Il Meridione del Settecento che tratteggio versava in un tremendo sfacelo, ma per alcuni versi potremmo dire che, ancora oggi, sia cambiato poco» dice Di Monopoli.