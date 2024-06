Quella domenica mattina erano in migliaia al porto di Napoli, molo del bacino di carenaggio numero 3, ad accompagnare con lo sguardo le sei tonnellate dell’enorme statua della «Pietà» incassata e sollevata in aria da quattro funi d’acciaio. Per trentuno secondi oscillò e sembrò sul punto di precipitare. Era partita dalla basilica di San Pietro dodici ore prima, trasportata su un camion con il motore al minimo. La gru, con un braccio lungo sedici metri, impiegò quaranta minuti, per gli spettatori un’eternità, prima di posare dolcemente una delle creazioni di Michelangelo, tra le più famose al mondo, sul ponte scoperto del transatlantico a trealberi della marina Cristoforo Colombo.

In otto giorni di navigazione «La pietà» sarebbe sbarcata a New York per essere collocata, insieme alla statua del «Buon pastore», nel padiglione della santa sede dell’Esposizione universale del 1964, che fino all’ottobre successivo sarà visitato da persone «letteralmente affascinate dall’opera michelangiolesca poco meno di mezzo millennio dopo la sua creazione» scrive il vaticanista di «la Repubblica» Orazio La Rocca in In viaggio con la Pietà (San Paolo, pagine 242, euro 20) che si presenta alle 16,30 nella sala della loggia al Maschio Angioino (con l’autore, Luigi Caramiello, Pasquale Lettieri, Nicola Barbatelli, Concetta Bianco).

La Rocca, attraverso documenti storici e le voci dei testimoni dell’epoca, ricostruisce l’avventura della statua fino al suo ritorno in Vaticano. Di quel viaggio, la tappa napoletana fu la più difficile, con il passaggio dal camion alla nave. Quando la statua rimase sospesa a precipizio sul mare sarebbe bastata un’improvvisa, leggera pendenza, per destabilizzare il carico e far inabissare l’opera. I napoletani rimasero in silenzio per tutto il tempo del trasbordo. Si sentivano solo le sirene del porto, «lo stridio soffocato delle macchine da presa e i resocontisti che incidevano parlando nel microfono del loro registratore. Lo facevano sottovoce». C’erano giornalisti da tutto il mondo. Un gruppo di ingegneri aveva previsto un sistema di sicurezza in caso di naufragio della nave. Allora, se il livello dell’acqua fosse arrivato a un metro e mezzo, il sistema di funi d’acciaio, viti e ganci inossidabili si sarebbe sganciato permettendo al cassone, dipinto di arancione, il colore più distinguibile in mare, di liberarsi e galleggiare. Una batteria avrebbe trasmesso segnalazioni radiogoniometriche per un lungo periodo di tempo indicando l’esatta posizione in mezzo all’oceano. Per fortuna non ce ne fu bisogno e la nave, con il suo carico prezioso, 1160 passeggeri e 570 uomini di equipaggio, arrivò a New York il 5 aprile.

Saranno in 27 milioni a comprare il biglietto per vedere «La pietà», che tornerà in Vaticano dopo diciannove mesi e senza neanche un graffio. Da allora non ha mai più lasciato la sua basilica.