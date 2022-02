Panini Comics presenta «Dhakajaar» primo volume che fonde fumetti e giochi di ruolo

Panini Comics presenta Dhakajaar, una nuova saga fantasy unica nel suo genere. Antico Sangue, il primo capitolo dell’esotico universo ideato da Matteo Casali (Batman Europa, Dylan Dog, K-11) e disegnato da Federica Croci, sarà disponibile in fumetteria, libreria e online a partire da giovedì 17 febbraio. Grazie alla collaborazione tra Panini Comics e Need Games, per la prima volta al mondo fumetto e gioco di ruolo si fondono in un solo volume.

Duecento anni dopo la Grande Guerra che ha reso schiavo il popolo Na-Khoor, nei cieli di Dhakajaar non volano più le bestie che erano il flagello delle Terre Antiche, i possenti Dhaka. Ma i nuovi regni Hurohann sono luoghi forse ancor più insidiosi da percorrere e Arshal, giovane erede di una famiglia caduta in disgrazia, dovrà farlo insieme al suo schiavo, lo “schienaviva” Raogh, in un viaggio che li porterà a scoprire la loro vera natura e a cambiare per sempre il destino del mondo intero. Leggendo il fumetto, il lettore potrà calarsi immediatamente nel mondo di Dhakajaar ed esplorarne l’ambientazione prima di approcciarsi al regolamento del gioco di ruolo.

L’esperienza immersiva della graphic novel permette infatti di applicare con facilità l’innovativo sistema di gioco DJ System scritto dal creativo Helios Pu insieme a Matteo Casali e Need Games per Panini Comics e corredato dalle illustrazioni di Francesco Biagini. Con la possibilità di coinvolgere dalle 2 alle 6 persone e, grazie al regolamento, la mappa e le schede personaggio, ogni lettore/giocatore potrà così usare la propria immaginazione per diventare un avventuriero, un eroe o una canaglia, e andare alla scoperta del mondo di Dhakajaar.

Il progetto sarà presentato da autori e redazione Panini Comics assieme al team di Need Games durante la prima giornata della NEEDCon Online 2022, il 19 febbraio a partire dalle 16.00 sul canale Twitch di Need Games: un appuntamento con Dhakajaar protagonista in cui verrà presentato il fumetto, la sua ambientazione, il sistema di gioco e la nascita del primo fumetto pensato per essere ruolato. Domenica 20 febbraio dalle 21.00, il canale Twitch di Need Games passa dalla teoria ai fatti portando in scena una sessione di gioco di Dhakajaar in live con ospiti speciali! Maggiori dettagli su NEEDCon e gli speciali appuntamenti dedicati a Dhakajaar saranno presto disponibili sui canali social Panini Comics e Need Games.