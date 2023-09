Dalla Basilicata all'Alaska la vita del maratoneta dei ghiacci

Dalle montagne della Basilicata al gelo dell’Alaska e della Finlandia.

È la storia di Pasquale Larocca, 45enne lucano di Terranova di Pollino, comune lucano di un migliaio di abitanti, raccontata da Beniamino Carella, scrittore 56enne anche lui lucano, nel libro «Dentro e fuori l’Alaska», edito per i tipi di Mts Edizioni.

Quella di Pasquale Larocca è un’avventura contemporanea, una storia d’amore, un viaggio tra i ghiacci artici, le insidie e i pericoli di una natura primordiale, dove Larocca ha raggiunto traguardi e successi importanti a livello mondiale.

Nel 2019 in Alaska ha vinto la gara percorrendo 270 chilometri in 3 giorni e 9 ore. Mentre nel 2020 ha vinto nella categoria sci la Rovaniemi 300 in Finlandia, percorrendo ben 300 chilometri in 4 giorni e 5 ore. Mai nessuno prima di lui era riuscito a concludere e vincere in sequenza queste gare nelle quali – a 30 gradi sotto zero – ha rischiato di perdere la vita.