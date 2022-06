Patrizia Cavalli, morta la poetessa: aveva 75 anni. Franceschini: «Una delle più grandi»

È morta la poetessa Patrizia Cavalli. Aveva 75 anni. È quanto si apprende dalla casa editrice Einaudi.

Nata a Todi nel 1947, Patrizia Cavalli è morta in ospedale a Roma dove era arrivata poco più che ventenne. Aveva esordito nel 1974 con 'Le mie poesie non cambieranno il mondò, pubblicato da Einaudi, editore di quasi tutti i suoi libri, cui sono seguiti nell'81 è 'Il cielò e 'L'io singolare proprio miò del 1992, riunite in 'Poesie (1974-1992). Nel 2020 era entrata nella cinquina del Premio Campiello con 'Passi giapponesì (Einaudi. Supercoralli), una raccolta di prose con potenti immagini e stati d'animo. Poetessa pura, della quale aveva riconosciuto il talento Elsa Morante, autrice di libri come 'Pigre divinità e pigra sortè , 'Daturà la Cavalli aveva una grande passione per il teatro come testimonia la raccolta 'Sempre aperto teatrò del 1999. La sua ultima raccolta di poesie pubblicata da Einaudi è Vita meravigliosa (Einaudi) uscita nel 2020.