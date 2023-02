Lei, la Signora con la esse maiuscola, 68 anni, super-ricca posillipina, ha perso il perfido marito, noto ginecologo dalla condotta non proprio cristallina, e sta fuggendo alla ricerca di una nuova vita. Si è fatta dare qualche consiglio da Naso di cane, evidente omaggio a Veraldi, su come comportarsi se qualcuno la verrà a cercare, e adesso viaggia con una pistola sotto il soprabito.

APPROFONDIMENTI Massimo Troisi, il libro del Mattino domani e domenica in edicola gratis: gli auguri della sorella Rosaria «Silvio Porzionato the book», il volume sull'artista piemontese edito da Iemme Always Publishing, Salerno scala le classifiche con la letteratura rosa

Prima di lasciare Napoli nel suo Suv con i vetri oscurati, ha smesso di fumare due pacchetti di sigarette al giorno e ha iniziato con la pipa. È diretta a Nord. Con lei, sul sedile posteriore, dorme svenuto un tizio molto giovane che lei ha salvato mentre lo stavano picchiando a sangue. Un gesto di buon cuore nei confronti di uno talmente bello da sembrare una lei. E forse è una lei travestita da lui che, all'unione degli opposti fisici aggiunge un'armonia di ferocia e mansuetudine, paura e coraggio, o almeno questa è l'impressione che dà alla sua salvatrice.

I due fuggitivi sono i protagonisti del nuovo romanzo di Patrizia Rinaldi, Guaio di notte (Rizzoli, pagine 322, euro 17) che così cambia genere e raddoppia, passa dalla serie poliziesca con protagonista Blanca alla prima indagine di un duo che si muove più in una dark comedy che in un giallo, e si muove con grande capacità, con impareggiabile maestria, perché la scrittura di Rinaldi si è fatta più sicura, lo stile più maturo.

La storia ha tratti di originalità raramente presenti nei noir. Rinaldi ha osato, ha avuto coraggio nell'abbandonare la strada sicura della sua Blanca che tanto successo le ha portato, e ha fatto bene. Perché il duo della Signora e dell'androgino è molto, molto promettente, lo si capisce subito da quando in una pozza termale dell'albergo di lusso nelle campagne toscane nel quale si sono fermate viene ritrovato il corpo di un uomo. Uno con il quale la Signora aveva un appuntamento segreto? La coppia improvvisata di investigatrici private, abili più che altro a origliare, si fa assumere dal figlio dell'uomo ucciso, e inizia a collaborare con il vicecommissario incaricato ufficialmente delle indagini, un tipo losco originario della penisola sorrentina.

Seguiranno un altro omicidio, un rapimento, un suicidio e alla fine il colpo di scena legato a una rapina di tanti anni prima metterà ordine tra i vari pezzi del puzzle. Lei, lei/lui e lui hanno più di un elemento in comune. Hanno messo in discussione il proprio passato, hanno un desiderio bruciante di trasformarsi ma non sanno ancora bene in che cosa, e uno di loro allevia questa angoscia ricorrendo al cutting. Per il momento rimangono tutti dei rebus, a cominciare ovviamente dall'androgino, con un'identità che si rivela falsa per poi tornare a sembrare autentica, e in questo gioco di specchi di identità e generi fluidi ne beneficia il lettore alla ricerca del brivido e dell'inatteso, che quando è sicuro di avere afferrato la storia nelle sue dinamiche principali poi di colpo sente che gli sfugge di mano e ricomincia da capo a chiedersi se la Signora in realtà non sia una pericolosa criminale, se il poliziotto non sia un uomo peggiore del defunto marito di lei, se c'è una donna vestita da uomo o un uomo vestito da donna, se i colpevoli non siano innocenti e i fessi dei geni.

Per i palati più esigenti, c'è anche un morto che resuscita. Blanca, non ti ingelosire.