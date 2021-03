Per l'8 marzo il libro su Trotula, la prima donna medico

Una fiaba dedicata a “Trotula” la prima donna medico di cui le fonti storiche raccontano. "È un po’ come la storia di tante donne medico che oggi , nel silenzio e con profondo spirito di abnegazione, stanno affrontando il difficile periodo della pandemia" così gli organizzatori definiscono l'evento online previsto per lunedì 8 marzo. L’associazione TU - Tutte Unite, in collaborazione con Acli Book Napoki in diretta facebook celebra l'8 marzo onorando il sacrificio e lo sforzo di tutte le donne che, come Trotula, hanno saputo fare della loro professione una vera e propria missione.

Il libro è acquistabile su Amazon, IBS, Mondadori store.

PARTE DEL RICAVATO SARÀ DESTINATO A FINANZIARE BORSE DI STUDIO PER BAMBINE E RAGAZZE IN KENYA E A CREARE “LE STANZE DI TROTULA” LUOGO DI ASCOLTO PER DONNE, RAGAZZE E BAMBINE IN DIFFICOLTÀ.

