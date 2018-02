«Petrademone - Il libro delle porte», alla Feltrinelli il primo fantasy di Manlio Castagna

Lunedì 26 Febbraio 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manlio Castagna, vicedirettore artistico del Giffoni Experience, presenta il suo primo fantasy "Petrademone - Il libro delle porte", edito da "Mondadori", mercoledì 28 febbraio alla "Feltrinelli" di Salerno,Dopo una vita intera spesa tra cinema e teatro, soprattutto come vicedirettore artistico del Giffoni Experience, creative advisor per il Doha Film Institute in Qatar, critico cinematografico per Virgin Radio, e un'infinita passione per la fotografia e la neurocomunicazione oltre che per la sceneggiatura e la regia di videoclip, documentari, cortometraggi e webseries, Manlio Castagna fa il suo esordio nella letteratura.Mercoledì 28 febbraio sarà lanciato "Petrademone - Il libro delle porte", uscito lo scorso 20 febbraio. Ad accompagnare Manlio Castagna durante la presentazione alla "Feltrinelli" di corso Vittorio Emanuele a Salerno, ci sarà la giornalista Francesca Salemme.Quattro ragazzi, una razza di cani guardiani e un mondo parallelo che minaccia l'intera umanità. Inizia da qui la saga fantasy-gotica che fa esordire Manlio Castagna nella narrativa. Protagonista della saga sarà Frida, giovane ragazza distrutta dalla scomparsa dei genitori, che si trasferisce nella tenuta degli zii a Petrademone. Qui, fra i monti in cui gli zii allevano border collie, Frida conoscerà Tommy, Gerico e Miriam, che diventeranno i suoi nuovi compagni d'avventura.Ma quello che sembra il posto ideale dove guarire le ferite dell’anima, capovolgerà invece la loro vita. Insieme ai suoi tre nuovi amici e altri improbabili alleati, la ragazza si trova così a indagare fra strani individui che parlano al contrario o per enigmi, un misterioso "Libro delle Porte" e creature uscite da filastrocche horror.Nessuno è chi sembra o pensa di essere, i poteri si rivelano, i mondi paralleli si toccano.Un libro da leggere e che ha già ricevuto recensioni più che favorevoli da attori, registi ed incalliti lettori.