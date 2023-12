Tribù di micie e gatti senza stivali ma altrettanto scaltri: ghiotti di salamini fino all'ingordigia, capaci di rispondere a telefono o di bucare il parquet con un goccio di pipì dopo aver sorseggiato acido per lo sviluppo di pellicole fotografiche. Topi e pipistrelli allevati senza ribrezzo né pregiudizio e poi anatre, colombi e civette, gabbiani e cocorite, delfini, beluga, tonni, aragoste, polpi geniali, lumache intelligenti e persino insetti (zecche, zanzare, ragni), accanto a vipere (francesi), galline eritree, felini più o meno feroci e coccodrilli (cubani). E soprattutto tartarughe, di ogni misura.

Non è un bestiario fantastico ma un vasto (e reale) campionario di bizzarre creature di terra, di cielo e di acqua, che ne combinano di tutti i colori in mirabolanti avventure, quello che popola il nuovo libro di Bianca Pitzorno. Si intitola A chi smeraldi e a chi rane ed è un ironico, tenero e avvincente memoir autobiografico-etologico: in cui la poliedrica scrittrice 81enne di origini sassaresi, anticonformista autrice dal 1972 ad oggi di oltre 70 libri tra saggi, biografie, romanzi per adulti e storie per ragazzi, consegna ai lettori un originale, insolito ritratto generazionale. Dal dopoguerra d'una «Sardegna come un'infanzia» (per dirla con Vittorini), attraverso gli studi universitari a Cagliari e i primi lavori a Milano e in Rai, fino ai viaggi nel mondo, pure in veste di Ambasciatrice Unicef, il libro non parla solo di animali...

«In effetti l'idea iniziale di un repertorio costruito con l'inventario dei tanti (troppi) animali con cui ho avuto a che fare, nel tempo, con una tolleranza estrema da parte di mia madre, testimonia che dietro ognuna di queste creature c'era uno sfondo: una società, un luogo, un tempo, direi un mondo. Che dal 1946 a oggi è radicalmente cambiato».

Già. Con un aumentato disagio di civiltà: interpellato, ora, dall'anima animalista di Pitzorno, che si rivela dopo le autobiografie bibliografiche di «Storia delle mie storie» (1995) e «Donna con libro» (2022). Una continuità intenzionale?

«Sì. In molti miei libri ricorre la presenza degli animali: dalla bambina con il falcone ai tempi di Federico II alla piccola amazzone sul cavallo Bucefalo di Alessandro Magno, dalla polvere di farfalla nella storia de La voce segreta a Polissena del porcello. In questo caso, mi ha ispirato molto La mia famiglia e altri animali, di Durrell. Ma anche diversi etologi, che cito nel testo. Ma per completare la trilogia di autobiografie antiretoriche, devo dire che dopo quelle del mondo cartaceo e prima di questa del mondo animale al quale sento di appartenere c'è stata anche quella ispirata dal mondo vegetale, raccontata in Nata sotto un cavolo del 2022».

A quando allora un'autobiografia ispirata dal regno minerale?

«Questa la vedo difficile. Mi è venuto invece semplice ripercorrere in sparso ordine cronologico il mio amore spesso non contraccambiato per gli animali. Tant'è che mentre scrivevo, immobilizzata da una caduta, ho vissuto un processo di consapevolezza, quasi una conversione capendo che a parte i cani, che amano stare con gli umani, e i gatti (ma con la finestra aperta per consentir loro di sentirsi liberi), tenere altre specie in cattività è solo una forma di crudele sopraffazione. Perciò non ho mai esitato, pur soffrendone, a lasciar andare via creature alle quali tenevo. Molto».

Come Tuffolina, Proserpina la sventurata, Andrea la più amata, Zafferana: come mai predilige tanto le testuggini?

«Forse per un senso di protezione. Perché sono inermi, silenziose, incapaci di difendersi. Ne ho avute di tutte le dimensioni, da quando piccolissima ne scoprii una enorme nel giardino davanti al posto di lavoro di mio padre radiologo: mi facevo trasportare sul suo carapace. Andrea, con cui sono stata in simbiosi, era a misura di cartella e banco di scuola: la portavo sempre con me e la tenevo acquattata durante le lezioni, per non lasciarla da sola a casa visto che con Agata la governante non andava d'accordo».

Un animalismo rispettoso, il suo. Diverso da certe venature odierne di fanatismo, a tratti grottesche: pensi alle frecciate di papa Francesco su chi preferisce allevare bestiole anziché bambini, o a nuove forme di crudeltà contro animali.

«Ci vuole equilibrio in tutto. Trovo aberranti certi eccessi di leziosità che arrivano al punto di vendere vestitini da Babbo Natale per animali. Ma è anche vero che l'unica specie animale capace di efferata e gratuita cattiveria, che trae divertimento dal far soffrire l'altro, è la nostra. Solo l'uomo sa torturare, e perfino uccidere, non per sopravvivenza».