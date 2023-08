Poesia, saggi e articoli: il premio in memoria di Virgilio

Al via la quarta edizione del Premio letterario “Publio Virgilio Marone”, organizzato da Dialogos con New media press edizioni in omaggio all’autore dell’Eneide. L’intento è dare risalto alla produzione artistica di tanti autori e, al contempo, far conoscere Virgilio e le sue opere.

Queste le sezioni a cui è possibile candidarsi: poesia edita e inedita, poesia in latino, poesia edita e inedita in lingua napoletana o in altre lingue e dialetti, saggistica edita e inedita, narrativa edita e inedita, servizio giornalistico edito (scritto, online, audio o video), premi riservati ai lavori delle scuole e agli studenti universitari. C'è tempo fino al 31 agosto per partecipare al concorso. Previsto anche il conferimento di “Premi Virgiliani” a personaggi del mondo della cultura. In autunno la cerimonia.

Il bando completo, i link per la partecipazione e altre informazioni sul sito www.publiovirgiliomarone.it