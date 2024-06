Poggiomarino, apre la «Vesevus Comix School» di Pasquale Qualano

Il fumetto per l'integrazione e la socializzazione di bambini e adolescenti, per vincere la solitudine, le paure, educare alla diversità, sviluppare il pensiero critico.

È questa la mission di Pasquale Qualano, 50 anni appena compiuti, disegnatore per mostri sacri come Marvel (She-Hulk), Dc Comics (Harley Quinn, Batman), Titan Comics (Robotech, Doctor Who) e Disney, cui è approdato dallo scorso febbraio come firma dell'iconica serie Gargoyles ideata da Greg Weisman. La sua sfida di aprire una Scuola di fumetto, dove non solo apprendere un mestiere, ma formarsi alla vita, parte dalla provincia.

Da Poggiomarino, dove l'artista di Torre del Greco, ha già realizzato, nel 2021 la mega scultura, alta tre metri, di Actarus, «il rifugiato di guerra, simbolo di inclusione e speranza». Qui, in corso Vittorio Emanuele III, apre i battenti il 5 giugno (opening alle 18) Vesevus Comix School, il campus creativo dei Paesi Vesuviani, nato «per diffondere la cultura pop tra formazione e iniziative culturali».

Mascotte la bella ed effervescente Magma, che rappresenta – dice Qualano – noi vesuviani nati tra il magma e il mare, ed il fuoco e l'entusiasmo dei docenti, tutti professionisti delle più grandi case editrici nazionali ed estere dalla Bonelli alle major americane.

Garantiranno un elevato standard per l'acquisizione di un know how sia teorico che pratico, utile sia per coltivare una semplice passione che per provare a diventare, un domani, lavoratori creativi».

Nel corpo insegnante, figurano infatti, al suo fianco, celebrità del rango di Vincenzo Viska Federici (IDW Publishing, Zenescope Entertainment, Dynamite Entertainment, Soleil Éditions); Tina Valentino (psicologa, copertinista per Aspen Comics, Zenescope Entertainment Z2, Hardlee Thinn, Scout Comics, ha lavorato a I grandi classici di Geronimo Stilton, e attualmente alla webserie Il Crestomat); Nico Vecchione (fotografo di strada da sempre, fra le collaborazioni Umbro, Lumenis, Chinotto Neri, Camomilla Italia); Claudio Avella (lAmerican Mythology, Action Lab, 404 Edition, Dragon D’or, Image Comics, Heavy Metal) e Alfredo Postiglione (creative director e co-founder di Mangatar dal 2011 al 2020, mangaka professionista).

«If you can dream it, you can do it, se puoi sognarlo, puoi farlo, affermava Walt Disney. Sono convinto che i sogni vanno inseguiti – sorride Qualano – Io di strada ne ho fatta da quando ero un adolescente pronto a far casino in giro per l'Italia, e ora il mio talento voglio metterlo a disposizione di ragazzi in cerca di identità e di certezze, soprattutto di

condivisione sincera, di amicizia reale, in questi nostri anni dominati dai social».