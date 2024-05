Premio Andersen 2024: Simone vince il premio per il miglior libro a fumetti

È edita da il Gatto Verde edizioni, la casa editrice specializzata nella narrativa per l’infanzia, parte del gruppo Simone S.p.A. («Simone» o la «Società»), l’opera vincitrice del Premio Andersen 2024 per la categoria «Miglior libro a fumetti».

«Khat. Storia di un rifugiato» di Ximo Abadìa, ha trionfato per «la forza e l’intensità di una narrazione necessaria, esplicita e conturbante, libera da indugi, conformismi e sentimentalismi; per la capacità di rendere immediatamente universale una vicenda particolare, esemplare di un fenomeno del nostro tempo; per l’originale declinazione della forma fumetto in dialogo con l’arte dell’illustrazione».

Il riconoscimento è stato ritirato dal Presidente e Amministratore delegato del gruppo Simone, Luca Misso, insieme a Nicoletta del Giudice, figlia del fondatore di Edizioni Simone Federico del Giudice e direttrice editoriale de il Gatto Verde, sabato 25 maggio in occasione della cerimonia di premiazione, nella splendida cornice della Sala del Minor Consiglio al Palazzo Ducale di Genova.



Il Premio Andersen, giunto quest’anno alla 43 esima edizione, è il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro scrittori, illustratori, editori e alle realtà che promuovono la lettura e la cultura per l’infanzia in Italia.

A differenza di altri premi, la selezione del Premio Andersen non avviene tramite candidatura o bando, ma è espressione del lavoro quotidiano condotto dalla redazione della rivista mensile Andersen, che dal 1982 è punto di osservazione dell’intera produzione editoriale dedicata a bambini e ragazzi.

Per il Gatto Verde si tratta del primo «Andersen», raccolto dopo appena un anno dall’avvio della produzione e pubblicazione di libri. All’interno del Gruppo Editoriale Simone, il Gatto Verde è la società dedicata alla narrativa per l’infanzia, un mercato in cui la Simone ha deciso di entrare nel rispetto di un programma di sviluppo e diversificazione del proprio business.

«Questo risultato è frutto della passione e dell’elevata specializzazione che caratterizza l’intera squadra di Simone, che ha saputo credere, investire e sviluppare nel Gatto Verde edizioni – ha dichiarato Luca Misso, Amministratore Delegato di Simone S.p.A. – Per una giovane casa editrice come il Gatto Verde, essere stati selezionati tra i finalisti del premio era già un importante risultato, la vittoria costituiva il raggiungimento di un traguardo altissimo che non immaginavamo di raggiungere ad appena un anno dal primo volume in libreria. Siamo appena entrati in questo mercato che, siamo certi, offrirà tante opportunità di crescita: a un anno dall’ingresso nel settore, l’editoria per ragazzi ha cubato circa l’1% dei ricavi della Simone, un dato che prevediamo aumenterà nel corso di quest’anno. Per quanto riguarda il gruppo, invece, la strategia di espansione si sviluppa su due principali direttrici: l’eventuale acquisizione di società strategiche attive nei nostri mercati di riferimento con l’obiettivo di aggredire i mercati esteri, e l’incremento della presenza sul web attraverso lo sviluppo di nuovi domini e di nuove piattaforme basate sull’AI».