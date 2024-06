Sono romanzi che pure nella loro scrittura ibrida, in pagine dove la letteratura si contamina con la psicanalisi, l’antropologia, la filosofia e l’arte, provano a intercettare il luogo delle radici, gli spazi di una provenienza, i profili di una identità, il significato di un’appartenenza. Se questo è il dato letterario che emerge dai titoli in concorso alla sessantaduesima edizione del Premio Campiello, se il memoir si impone come il genere dominante nelle opere in lizza per il trofeo di «La vera da pozzo» messo in palio dalla Confindustria del Veneto, allora appare inevitabile che l’indirizzo valutativo si sia orientato a scegliere una cinquina che parte contribuire a raccontare un’unica, lacerante, sofferta impresa: una narrazione unica scandita da storie personali che fanno i conti con le figure delle madri e dei padri, con gli oggetti familiari, con le case abitate a cui si fa ritorno, con le pratiche creative che pure delineano i caratteri di una esistenza.

Ecco, allora, le opere finaliste del Campiello 2024, votate dalla giuria dei letterati presieduta da Walter Veltroni nell’aula magna di Palazzo del Bo a Padova: innanzitutto Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini (Marsilio) e La casa del mago di Emanuele Trevi (Ponte alle Grazie), individuati al primo giro. Quindi Locus desperatus di Michele Mari (Einaudi), passato al secondo, e poi Alma di Federica Manzon (Feltrinelli), al terzo. Per ultimo Dilaga ovunque di Vanni Santoni (Laterza) al quinto passaggio, insidiato dalla sorpresa di Sragionamento sull’anarchia di Paolo Morelli (Italo Svevo Edizioni). Saranno questi i cinque a contendersi il premio nella serata d’onore del 21 settembre alla Fenice di Venezia e a succedere nell’albo d’oro della manifestazione a La resistenza delle donne di Benedetta Tobagi. In quell’occasione verrà consegnato pure il Campiello opera prima che – in piena coerenza di genere – andrà a La casa delle orfane bianche di Fiorenza Palpati (Laurana editore).

Le storie di Angela, madre nichilista e qualunquista, protagonista di Il fuoco che ti porti dentro di Franchini, e di Mario, padre guaritore di anime dominante in La casa del mago di Trevi, sono quelle che si accreditano delle maggiori opzioni di vittoria, quantomeno sulla scorta della consapevolezza che li ha condotti all’immediata selezione. L’educazione al rovescio all’interno della quale Antonio Franchini scava e il groviglio perturbante di affetti familiari e psicanalisi junghiana con cui si misura Emanuele Trevi disegnano un campo tematico dai tratti eloquenti. I giurati Pierluigi Battista e Alessandro Beretta hanno qui sottolineato la presenza urgenza di uno sguardo verso «le radici da dove veniamo», aprendo – nelle parole di Chiara Fenoglio – «una peculiare via al romanzo». Una strada percorsa anche da Mari in Locus desperatus, nel racconto di uno sfratto dall’appartamento tana-museo che contiene gli oggetti che hanno composto una vita e ne rispecchiano i momenti simbolici. La casa è al centro pure in Alma di Manzon, il referto di un ritorno a Trieste per ricevere l’eredità del padre e ricostruirvi un’identità smarrita. E in Dilaga ovunque Vanni Santoni si rileva, con la forma di un saggio narrativo, la tensione ad acquisire il senso della pratica della scrittura, in una risaluta che dai graffiti di Lascaux e Pompei giunge ai segni del writing metropolitani. Lo stesso Sragionamento sull’anarchia di Morelli consegna l’esplorazione dell’autore – studioso di taoismo - nei ricordi e nell’esperienze di condivisione della nobiltà della rivolta.

Insomma, testi animati ad una comune tensione a comprendere chi si è, antidoto alla cupezza di un tempo che – dice Veltroni - ha aperto «un ombrello grigio sulla vita quotidiana», evocato dal presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, nelle vicende luttuose di Giada Zanola e Giulia Cecchettin: romanzi che declinando il dato familiare manifestano un deficit di futuro, costretti nell’angustia obbligata dell’isolamento pandemico da Covid-19 rilevato da Daniela Brogi, ma non si limitano a ripiegarsi nel privato, aggiunge Federico Bertoni, interrogando invece la possibilità di inserirsi nella linea larga della Storia, nel paesaggio drammaticamente costante delle «case sventrate» osservate da Daria Galateria. Quasi un gesto di opposizione a tanta tragedia portato con gli strumenti del romanzo, per liberarlo dalla sua ipertrofia e rendere alla scrittura l’opportunità di smarcarsi dalla mediocrità diffusa che continua a riempire cataloghi e scaffali.