Premio Croce per la narrativa a Titti Marrone, il ministro Sangiuliano alla cerimonia

«Benedetto Croce, oltre ad essere stato uno dei massimi filosofi europei, ha costituito un esempio di coerenza morale e intellettuale. Il suo richiamo a Machiavelli, Vico e Cuoco ci aiuta a ricostruire il percorso della nostra identità più vera. Fa bene Pescasseroli a rivendicarne i natali e a valorizzarne la figura e l’opera con un premio affidato a personalità così prestigiose e autorevoli». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha inaugurato la 18esima edizione del riconoscimento in una cerimonia con il governatore Marco Marsilio, il senatore Guido Quintino Liris, il sindaco Giuseppe Sipari, e il presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata, il presidente della giuria Dacia Maraini, il coordinatore del Premio Pasquale D’Alberto, la professoressa Emma Giammattei e la nipote del filosofo Marta Herling.

Per la narrativa la vincitrice è Titti Marrone, con il libro “Se solo il mio cuore fosse pietra”, (Feltrinelli); per la letteratura giornalistica, Anna Rizzo con "I paesi invisibili" (Il Saggiatore); per la saggistica, Enrico Pedemonte con "Paura della scienza" (Treccani editore).

Due invece i premi speciali attribuiti: a Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, e a Emanuele Cutinelli Rendina, docente all’Università di Strasburgo, autore del volume "Benedetto Croce: una vita per la nuova Italia" (Aragno).

Tra gli altri appuntamenti, il premio alla memoria a Eugenio Scalfari, con un ricordo di Michele Ainis a nome della giuria, e della figlia del giornalista, Enrica. E il ricordo di Raffaele Mattioli, banchiere e mecenate, amico di Croce, affidato a Sandro Gerbi, figlio di Antonello, amico dello stesso Mattioli.