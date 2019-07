Premio Internazionale di Poesia Poseidonia-Paestum, ecco i vincitori

Lunedì 1 Luglio 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 16:28

Organizzato dalla locale sezione dei Lions Club presieduta da Enrico Bellelli con l’alto patrocinio del presidente della Repubblica con la collaborazione del Comune di Capaccio Paestum e di Convergenze SpA. la XXV edizione del Premio Internazionale di Poesia Poseidonia-Paestum è stata articolata in cinque sezioni: Poesia Inedita, Edita, Vernacolo, Giovani e Poeti stranieri. Ecco le opere vincitrici, premiate a Paestum.MENZIONE D’ONORELUDOVICA SANTELLA (Anzio -Rm) “Il mare”( Scuola Media “ Virgilio” Anzio- Classe 1 B)MICAELA ZECCHINI (Bari) “Sei …tutto”(Istituto Comprensivo E. Duse Bari)Classe II AANNA BENEDETTA DI MASSA ( Pompei- Na ) “Vita spezzata”C. “ Amedeo Maiuri “ Pompei – Na - Classe III A )ANGELA ANTONIA GIOVINE (Pompei –Na) “ Diversità “( I. C. “ Amedeo Maiuri “ Pompei – Na - Classe II C )3° Premio ex aequoAURORA REINA ( Capaccio Paestum) “ Vorrei…”( Liceo Scientifico “G. B. Piranesi” Capaccio Scalo – Sa)Classe IV D3° Premio ex aequoGIULIA PANTALEONE (Anzio- Rm ) “Rosso Parigi “( I.C Anzio V Rm - Classe III E)2° PremioLUCE SANTATO ( Lendinara - RO) “Nella terra del sogno”(Liceo Artistico” O. Munari di Castelmassa – Rovigo- Classe IV )1°PremioLIA GRISOLIA (Saracena- Cs ) “Resistiamo”Menzione d’OnoreMARCO MASTROMAURO (Novara) per la Silloge “CronacheSparse(Fara Editore- Agosto 2018)CLARA CROVETTO (Genova) per la Silloge : “ Kigo”( Campanotto Editore Pasian di Prato- Giugno 2017)ANGELA ANGIULI (Genova) per la Silloge : “ Storie di untempo minore”( Fara Editore- Gennaio 2019)CLAUDIA PICCINNO ( Castelmaggiore - BO) ) per la Silloge :“Ipotetico approdo”4° Premio ex aequoDANTE CECCARINI (Sarmoneta - LT) Silloge “La formadell’anima”( Edizioni Drawup – Dicembre 2018)4°Premio ex aequo a:LUIGI SALUSTRI ( Anzio - Rm) per la Silloge “Ner mare … Nervento”3° Premio Poesia Edita a:ANGELA AMBROSINI ( Città di Castello – Perugia ) per la Silloge :“Ora che è tempo di sosta”(Centro tipografico Livornese Editore –Marzo 2017)2° ANTONIO LONARDO ( Modica – Ag ) per la Silloge :“L’incantesimo di un cammino”( Giambra Editori –Ottobre 2017)1° PremioAGOSTINA SPAGNUOLO (Capriglia Irpina) per la Silloge :“Il tempo giusto”(Edizioni Esperidi - Novembre 2018)ENZO TAFURI (Vietri sul mare - Sa) per la Silloge:“Fiori di limoni”(Graus Edizioni - Ottobre 2018)PREMIO ALLA CARRIERAGIUSEPPE LIUCCIO (Roma)PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA “ARISTIDE LA ROCCA” OPERA PRIMAALFONSO SCIBELLI (Casola di Domicella - AV) “Meditai”(Iris Collana Editoriale – Settembre 2018)1° PREMIOALICJA MARIA KUBERSKA (Polonia) per la lirica: “Prescrizione per un poema”Menzione d’OnoreTARANA TURAN RAHIMLI ( Azerbaijan) per la lirica: “Lascia che io sia la tua Patria”MESUT SENOL ( Ankara/ Turchia) per la lirica: “Tutti periodi mai Dimenticati”ADINA CORINA PANFIL (Adujud/Romania) per la lirica: “Ovunque”ANTONIO DI BARTOLOMEO (Castellabate- SA)“Un bambino mai nato”LINA CAPONE DI MAURO (Ottaviano – Na )“Lassù…”ELISA SPARANO (Salerno) “Apri il cuore all’amore”ROSA COSTANTINO (Bari ) “Insieme nella tempesta”4° Premio ex aequoMARIA PENSO (Mestre – Ve ) “ Il treno”4° Premio ex aequoANNA MARIA DEODATO (Palmi- RC ) “Ai tuoi piedi”3° PremioTIZIANA MONARI ( Prato ) ““La valle dei limoni”2° PremioVITTORIO DI RUOCCO (Faiano - Sa ) per la lirica: “ il miraggio di Hassim”1° PREMIO SEZIONE POSIA INEDITARITA MUSCARDIN (Savona) “L’amore dive”PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA“Alfredo Di Marco” per la più bella lirica dedicata a PaestumANTONIO DAMIANO (Latina ) per la lirica : “Tra i ruderi spenti”MENZIONE D’ONORECAMILLO CATAROZZO (Capaccio Scalo - SA) per la lirica:“Terra r’u Celiento”MARIA PISAPIA (Perdifumo- Sa) “O risveglio ro sole “AMEDEO BAVOSO (Capaccio Scalo- Sa) “O ciel e Piesto “GENNARO SACCONE ( Caserta ) “’O vvientto”RINA BONTEMPI (Ancona) “La cantina del tempu”4° PREMIOANIELLO APICELLA (Bellizzi- SA) “A’ Tintura”3° PREMIOENRICO DEL GAUDIO (CMare di Stabia) “ ‘O lampiunciello d’ a villa comunale”2° PREMIOMARGHERITA NERI NOVI ( Cefalù - Pa) “ Amuri di matri e servimenti i mugghieri”1° PREMIOSTEFANO BALDINU (S. Pietro in Casale - BO) “Su non amore sou mi lassat chentza peraulas”