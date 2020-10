Premio Letterario delle Quattro Libertà, l'edizione 2020 è online

Si terrà giovedì 29 ottobre in modalità online il conferimento del Premio Letterario delle Quattro Libertà (Amerigo Four Freedoms Award). Promosso dalla Associazione Amerigo, impegnata dal 2007 nella promozione dei rapporti transatlantici attraverso progetti realizzati in collaborazione con la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, il Premio Letterario delle Quattro Libertà punta a valorizzare le opere letterarie (saggi, romanzi, novelle ed altri scritti) la cui trama si ispiri alle quattro libertà fondamentali citate dal Presidente Franklin Delano Roosevelt nel discorso sullo stato dell’Unione (noto come “discorso delle Quattro Libertà”) il 6 gennaio 1941: libertà di parola e opinione, religione e culto, libertà dal bisogno e dalla paura.

Verranno insigniti i vincitori per le categorie Premio Libertà di Opinione, Premio Libertà di Religione, Premio Libertà dal Bisogno, Premio Libertà Dalla Paura.

Il Premio giunge quest’anno alla quinta edizione. Nel corso della cerimonia interverrà con un video messaggio Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei e sarà proiettato Four Freedoms per Amerigo, video testimonianza della giornalista Francesca Forcella, coordinatrice del Chapter di New York con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli.

Interverranno il Presidente Nazionale di Amerigo Andrea Gumina, il Vice Presidente Nazionale Edoardo Imperiale e i coordinatori dei Chapter di Napoli e di Firenze Diego Guida e Michele Ricceri.

