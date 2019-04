Premio Giordano 2019, vince Marchese Ragona

“Tutti gli uomini di Francesco” (San Paolo) del vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona è il libro vincitore della VII edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso all’unanimità la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio Tessitore, dal segretario Francesco Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it) e dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente Ordine dei Giornalisti della Campania, La Repubblica), Antonello Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Il Mattino). Secondo posto per il volume “Oltretevere” (Piemme) dello studioso Alessandro Acciavatti. Terzo classificato “Diplomazia segreta in Vaticano” (Cantagalli) di Johan Ickx, responsabile dell’Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Vaticana e consultore della Congregazione delle cause dei santi. La giuria ha, inoltre, assegnato all’unanimità un premio speciale al volume “Chiesa, liberati dal male!” (Rubbettino) del vaticanista Gian Franco Svidercoschi, e una menzione speciale al libro “Vie meravigliose di Dio” (Libreria Editrice Vaticana) di Abraham Kavalakatt, già direttore commerciale della Tipografia Poliglotta Vaticana. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 25 maggio 2019 a Napoli, nella Biblioteca cardinale Michele Giordano (via Capodimonte, 13).

Lunedì 1 Aprile 2019, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA