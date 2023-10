Premio Mimmo Ferrara, settima edizione dedicata all'inclusione sociale e alla scuola

Sabato 21 ottobre, alle 9.30, nella sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli si terrà la cerimonia di premiazione finale dei vincitori della settima edizione del Premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara che quest’anno è dedicata ai temi dell’inclusione sociale e dell’integrazione scolastica.

Il premio, organizzato dall’Ordine dei giornalisti nazionale e regionale della Campania, dalla Casagit e dalla famiglia Ferrara con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo Ferrara, si propone di favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche al grande pubblico.

Anche quest’anno dopo la cerimonia di premiazione si svolgerà una tavola rotonda che per l’edizione 2023 è incentrata su “Memoria e inclusione nella scuola e nella società civile” e sarà coordinata da Arturo De Vivo, professore emerito dell'Università Federico II. Alla tavola rotonda parteciperanno Daniela Paparella, dirigente scolastico del liceo classico "Pansini"; Valerio Petrarca, ordinario della Federico II; e la dirigente scolastica Gabriella Russo. «Il tema scelto quest’anno per il premio - ha dichiarato Bianca Ferrara, presidente della giuria tecnica - è di particolare interesse e coglie molte riflessioni che hanno segnato anche la cronaca degli ultimi mesi. Siamo particolarmente orgogliosi di conferire il Premio alla memoria a Mia Filippone, donna di scuola, professoressa di frontiera e punto di riferimento per tutta la città di Napoli».