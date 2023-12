Premio Publio Virgilio Marone, la IV edizione a Casa Mehari

Sono stati oltre trecento i candidati alla IV edizione del Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone”. Sono lavori provenienti da tutte le regioni italiane con una grande partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado. Venti i premi che saranno assegnati sabato 9 dicembre 2023 - dalle ore 10 - a Casa Mehari, in via Nicotera n. 8, nel bene confiscato di proprietà del Comune di Quarto.

Dialogos - Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con New Media Press Edizioni organizzano il concorso dedicato all’autore dell’Eneide. L’intento è dare risalto alla produzione artistica di tanti autori e, al contempo, far conoscere Virgilio e le sue opere.

Saranno assegnati i riconoscimenti alla seguenti sezioni: poesia edita e inedita, poesia in latino, poesia edita e inedita in lingua napoletana o in altre lingue e dialetti, saggistica edita e inedita, narrativa edita e inedita, servizio giornalistico edito (scritto, online, audio o video), premi riservati ai lavori delle scuole. Verranno inoltre conferiti i “Premi Virgiliani” a personaggi del mondo della cultura e delle istituzioni.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui siti Dialogos Comunicazione, Quicampiflegrei.it, Premio Virgilio, Canale Youtube di Dialogos e pagina Facebook del Premio Virgilio.

La regia è affidata a Salvatore Basile. La cerimonia sarà presentata da Luisa Perfetto e Arturo Delogu dell’associazione Artemide.

Il premio è in collaborazione con: Associazione della Stampa Campana - Giornalisti Flegrei; Napoli Europea; La Bottega dei Semplici Pensieri, Cooperativa La Quercia Rossa, Lux in Fabula, Villaggio Letterario, Lunaria A2, Artemide, Gruppo Archeologico Kyme. Informazioni sul sito www.publiovirgiliomarone.it