È Maria Latella la vincitrice della XXI edizione del Premio giornalistico Matilde Serao. La consegna del riconoscimento avverrà, come di consueto a Carinola, paese di origine del padre di donna Matilde, il 18 giugno, alle 18,30 nell’auditorium di piazza Castello.

Giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, opinionista, punto di riferimento dell'informazione politica di Sky TG24, Latella ha lavorato al «Corriere della Sera», al «Messaggero», e dal 2005 al 2013 è stata direttrice del settimanale «Anna», che ha rinnovato nell’approccio giornalistico e anche nella testata che è diventata «A». Adjunct professor alla Luiss Guido Carli di Roma, è autrice di libri sulla politica e sull’attualità italiana. Scrive sul Sole 24 Ore. Il presidente della Repubblica Mattarella l’ha di recente nominata commendatore.

«In queste ventuno edizioni, il premio è andato assumendo spessore e considerazione a livello nazionale. Nato con il preciso intento di celebrare e rinnovare il ricordo di Matilde Serao, a partire dalla terra d’origine della sua famiglia», dice la sindaca di Carinola, Giuseppina De Biasio, «l’iniziativa è cresciuta diventando uno fra i premi più ambiti, sebbene declinato “al femminile”, dedicato, cioè, esclusivamente alle donne che svolgono questa importante e delicata professione. Fu una scelta effettuata con consapevolezza: l’iniziativa voleva rimarcare, attraverso la figura della cofondatrice del “Mattino”, l’importanza del ruolo femminile in ogni ambito professionale. Donna Matilde è stata testimone e protagonista di questo cambiamento di passo e di mentalità. Forse anche inconsapevolmente, femminista ante litteram senza aver mai dichiarato né scelto di esserlo».

Istituito nel 2001, il Premio prese il via nel 2003, appunto a Carinola, nella cui frazione di Ventaroli, la giornalista-scrittrice visse per qualche tempo, tornò spesso ma tenne nel cuore per sempre. In questo legame le origini della manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale di Carinola che la organizza con l’associazione Matilde Serao. Al fianco del Comune, fin dalla prima edizione, c’è «Il Mattino», al quale si è affiancata, poi, Poste italiane, in ricordo dell’attività di telegrafista che Serao svolse prima di dedicarsi alla scrittura. Così, è diventata una manifestazione di primo piano quella che sembrava un’«impresa impossibile» partita da un piccolissimo centro nella provincia di Caserta, grazie alla passione di un esiguo gruppo di persone e all’associazione presieduta da Antonio Corribolo.

Prestigioso il palmares: in questi 21 anni la statuetta realizzata dall’artista partenopeo Lello Esposito, è stata consegnata a Natalia Aspesi, Carmen Lasorella, Giovanna Botteri, Donatella Trotta, Daniela Vergara, Rosaria Capacchione, Lucia Annunziata, Titta Fiore, Barbara Stefanelli, Bianca Berlinguer, Sara Varetto, Adriana Cerretelli, Fiorenza Sarzanini, Lucia Goracci, Myrta Merlino, Agnese Pini, Tiziana Panella, Stefania Battistini e Francesca Fagnani.