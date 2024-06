Sei, come nel 2020. Anche quest’anno il Premio Strega non avrà una cinquina di finalisti ma una sestina. Ai primi cinque designati dallo spoglio nella cavea del teatro romano di Benevento si è aggiunto un ulteriore titolo, in ragione della clausola di salvaguardia che nel regolamento del concorso promosso dalla Fondazione Bellonci tutela le case editrici piccole-medie. Allora ai nomi di Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile (Einaudi, presentato da Vittorio Lingiardi) che ha ottenuto 248 voti, di Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo, da Sandro Veronesi) che ne ha ricevuti 243, di Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio, da Matteo Motolese) con 213, di Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli, proposto da Gianni Amelio), capace di 195 preferenze, e di Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori, proposto da Lia Levi) che di schede ne può contare 193, ecco l’aggiunta di Tommaso Giartosio, autore di Autobiogrammatica indicato da Emanuele Trevi e pubblicato da minimim fax: appunto un’etichetta della cosiddetta seconda fascia. Giartosio ha ricevuto 126 voti, meno dei 153 di Donatella Lattanzi con Cose che non si raccontano (Einaudi, da Valeria Parrella), l’esclusa dalla serata finale del Premio nonostante avesse goduto di ampie credenziali di ammissione, se non proprio di affermazione. E meno pure di Daniele Rielli il quale con Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli, proposto da Antonio Pascale) ne vanta 146 e comunque può dirsi la sorpresa positiva di questa semifinale.

Saranno quindi in sei a contendersi lo Strega 2024 nella serata del 4 luglio nel giardino del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma, trasmessa in diretta televisiva su RaiTre. Sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria per conferire maggiore tensione al tutto e designare chi prenderà il posto di Ada D’Adamo, la scrittrice di Come d’aria vincitrice un anno fa ma scomparsa qualche giorno prima della finale. Peraltro, il suo romanzo aveva conquistato pure lo Strega Giovani che quest’anno è andato giusto a L’età fragile di Di Pietrantonio. La quale è stata anche la prima nel Toto Strega, il giochino allestito per vivacizzare e alleggerire la tensione della vigilia. Insomma, più di una indicazione nel consegnare a Donatella Di Pietrantonio il ruolo di gran favorita del maggiore concorso letterario nazionale.

Al teatro romano di Benevento hanno sfilato i dodici reduci dalla scrematura su 82 partecipanti all’edizione 2024, la settantottesima. Stefano Coletta, già direttore di RaiUno, li ha presentati rendendo omaggio a Franco Di Mare, scomparso qualche giorno fa che aveva proposto il romanzo di Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (Sem). È toccato a Melania Mazzucco, presidentessa del comitato direttivo, delineare le tendenze rilevate nei testi in gara: pagine di una narrativa contaminata dal memoir, dal saggio, dall’inchiesta giornalistica. L’età fragile espone la cifra di questa sorta di canone, raccontando la storia tragica della morte di due ragazze nel corso di una violenza, dando voce a Lucia, una madre che si ritrova a decrittare il silenzio della figlia scampata. Chiara Valerio si è invece misurata con l’indagine dell’avvocato Lea Russo alle prese con il mistero della fine di Vittoria, trovata cadavere nella vasca da bagno. Voltolini ha ripercorso l’itinerario dell’esistenza del padre Gino attraversandone la malattia e il lutto. Di Paolo si è cimentato con il viaggio del professore Mauro Barbi lungo un lago ghiacciato che ne ha simbolicamente congelato la memoria. Romagnolo colloca la vicenda nella cornice dell’anno scolastico del 1945, all’interno della quinta elementare della maestra Gilla e della piccola alunna ebrea Ester. Giartosio declina la sua Autobiogrammatica” in un lessico familiare che esalta la funzione del linguaggio.

L’opera di Di Pietrantonio ha ottenuto significati consensi nelle tre sezioni di voto – un totale di 700 -, quelli collettivi dei lettori cosiddetti forti, dei delegati degli Istituti italiani di cultura all’estero e degli Amici della Domenica. La tradizionale giuria dello Strega, che determinerà la partita del 4 luglio, ha consentito poi a Dario Voltolini e a Chiara Valerio di recuperare e perciò inserirsi tra i cinque, dove Aggiustare l’universo di Raffaella Romagnolo aveva già conquistato una posizione importante.

Fuori sono rimasti, oltre ad Antonella Lattanzi e Daniele Rielli, Sonia Aggio con Nella stanza dell’imperatore (Fazi, proposto da Simona Cives), Adrián N. Bravi con Adelaida (Nutrimenti, da Romana Petri), Valentina Mira con Dalla stessa parte mi troverai (Sem, da Franco Di Mare), Melissa Panarello con Storia dei miei soldi (Bompiani, da Nadia Terranova).

Ora si apre la gara con i pacchetti di schede in mano agli Amici della Domenica. L’età fragile di Di Pietrantonio ha la sigla Einaudi, cioè del gruppo di Segrate che con l’etichetta di casa Mondadori edita Aggiustare l’universodi Romagnolo. La nave di Teseo, Feltrinelli e Sellerio muoveranno le loro pedine. Minimum fax proverà a sparigliare le carte. Si vedrà.