Presentato a Capri il libro di Luca Trapanese "Le nostre imperfezioni"

Capri senza barriere, l’associazione di volontariato presieduta da Michele Lembo a favore dei concittadini meno fortunati per attrarre attenzione su questo doloroso e specifico tema ha organizzato, nella splendida cornice del Grand Hotel Quisisana, la presentazione del libro “ Le nostre imperfezioni “ scritto da Luca Trapanese - assessore al Welfare per la città di Napoli. Il romanzo dell’amministratore molto impegnato nel sociale ha raccolto un parterre di pubblico selezionato che ha ascoltato con interesse la trama del suo primo romanzo in cui racconta che “la vita non è una favola e ti colpisce sempre alle spalle, ma che lo stesso fa anche la felicità, arriva sempre da dove meno te l’aspetti”.

Il primo romanzo edizione Salani le Stanze di Trapanese, che già sta diventando un best seller, dopo i saluti istituzionali del Sindaco e dell’Assessore del Comune di Anacapri Virginia Amabile è stato presentato presso il teatro del Grand Hotel Quisisana dalla Presidente del Centro Cerio di Capri Anna Maria Cataldi Palombi e la dottoressa Maria Simeoli. Il tema del libro racchiuso in oltre 200 pagine ha creato un vero e proprio clima solidale tra i partecipanti alla serata che hanno molto apprezzato l’evento unitamente alla figura dell’amministratore scrittore Luca Trapanese che riveste anche il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali della Città Metropolitana di Napoli che ha raccolto notevoli consensi tra il pubblico caprese.