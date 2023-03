Presentazione a Pianura del libro "La Rinascita di Venere", storie di donne e di abusi.

Abusi, violenze domestiche, sofferenze, sono questi i temi del libro “La Rinascita di Venere” di Caterina Laita, giornalista e direttrice dell'emittente Campi Flegrei TV.

Tre donne che nei loro diversi ruoli di moglie, madre e figlia hanno subito violenze tra le mura di casa, racconti crudi di cui la giornalista ne riporta le interviste per mettere, ancora una volta sotto i riflettori quanto la figura femminile sia segnata da un sistema patriarcale.

Una società maschilista in cui, nonostante le tante battaglie, è ancora predominante il potere dell’uomo sia in casa che al di fuori.

Arianna, Marianna e Sally sono tre storie che si concludono con la nascita di quell’istinto di sopravvivenza che le porta alla salvezza. Storie raccontate in prima persona dalle protagoniste per cercare di trasmettere le emozioni il dolore subito. Una lettura che nella sua verità più dolorosa deve rappresentare un monito per chi subisce ancora violenza e non ha il coraggio di denunciare.

Sabato 11 marzo alle ore 10.30 al Centro ANEI di Pianura, in Via Vecchia 147, sarà presentato il libro.

Il convegno, moderato da Chiara Ferrante, oltre all'autrice vedrà gli interventi di Mimmo Falco, vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, dell'assistente sociale Ida Floridia e dell'attrice Valentina Esposito che leggerà 3 brani tratti dall'opera.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione della Stampa Campana "Giornalisti Flegrei" e con l'IC Massimo Troisi che presenterà diversi elaborati grafici ed un video sul tema realizzato dagli alunni coordinati dalla prof. Giulia Supino.