Priscilla legge Bambi: a Napoli il romanzo di Emiliano Reali

Da IoCiSto in via Cimarosa la presentazione di “Bambi: storia di una metamorfosi”, il romanzo di Emiliano Reali, autore di una trilogia sull’identità di genere e l’orientamento sessuale, edita da Avagliano ed unificata in un’unica pubblicazione a maggio 2022, ma giunta già alla seconda ristampa in soli sei mesi.

È la storia di Bambi, misteriosa e affascinante creatura delle notti romane in cerca di prede “maschili” che attira, seduce, soddisfa e poi svanisce nel buio per tornare a indossare, alla luce del giorno, i panni di Giacomo. È lui che decide d’iniziare il percorso per trasformare il suo sesso biologico, passo decisivo verso una nuova vita, che necessariamente riserva dolenza e tormenti, grandi emozioni, inquietudini e veri amori.

Linguaggio austero e colorito, realistico e onirico, un ritmo narrativo intriso di ironia e rispetto, seduzione e durezza, coraggio e dolore, il romanzo di Reali porta a galla l’universo silente e spesso occulto delle realtà transessuali, mai troppo comprese se guardate da lontano, rivelando certi arcani con sensibilità, passione e orgoglio.

Il coraggio della trasformazione di Bambi è un monito garbato ma severo verso un auspicato bisogno collettivo contro stereotipi e discriminazioni ancora troppo presenti.

Dopo Roma, Torino, Arcore, Perugia, Montone, Genova, Imperia e altre città italiane, Reali giunge a Napoli: a dar vigore e ritmo all’evento nella libreria del Vomero l’altra sera il reading di Priscilla aka Mariano Gallo, carismatico conduttore di Drag Race Italia su Discovery Plus, e la partecipazione di vari autori partenopei come Mara Foertuna, Sergio Riccardi, Assia Petricelli, Alessio D’Avino, Nello Di Micco e Francesco De Matteis.