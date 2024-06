A giugno il peso di un anno di lavoro si fa sentire: «Meno male che poi arriva “Procida racconta”, mi salva da stress e ansie», racconta Chiara Gamberale, scrittrice e ideatrice della manifestazione letteraria più imprevedibile che c’è. Imprevedibile per definizione: 6 scrittori, che nel sottotitolo pirandelliano sono definiti «in cerca di personaggio», vanno a caccia di idee e persone sull’isola nei quattro giorni della rassegna, quest’anno da oggi a domenica 9 giugno. Il sabato leggono davanti a procidani e turisti, lettori e curiosi il frutto del loro lavoro che si traduce in racconti, pubblicati poi dalla casa editrice locale Nutrimenti che organizza la kermesse (da quest’anno anche sponsorizzata dalla Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Napoli).

Una formula unica: «Ogni anno mi chiedo se la cosa può funzionare, se gli autori ce la faranno. Ma poi succede sempre qualcosa di magico e i risultati arrivano», dice la Gamberale. Che per il 2024, anno di quella che doveva essere la decima edizione ma per via del Covid è solo la nona, ha scelto scrittori affermati e autori di un solo libro, psichiatri attrici e cantanti, tutti comunque volti noti non solo per le fatiche letterarie: Antonio Franchini, Vittorio Lingiardi, Ilaria Macchia, Francesca Michielin, Cecilia Sala, Paola Turci. «L’idea di aprire alla trasversalità, ovvero di invitare figure non esattamente legate alla narrativa o la saggistica, mi venne due anni fa. Per via di due esigenze, prima di tutto la voglia di ascoltare anche altri linguaggi, ovvero come si traducessero in parole esperienze di altro stampo, e per un motivo molto pratico: gli scrittori che mi piacciono prima o poi finiscono...», continua divertita l’autrice di Le luci nelle case degli altri, nata a Roma 47 anni fa. «Perché sono convinta che può far eccitare soprattutto ciò che ci piace, come quando si scrive. Pasolini diceva che solo quando l’autore sente come necessario ciò che scrive lo avvertirà anche il lettore».

Il programma inizia stasera con la giornalista Gea Finelli e il suo Nel mare di Elsa (Nutrimenti), che viene presentato alle 18.30 a piazza Marina Grande dalla scrittrice Fuani Marino. Tra domani e dopodomani, allo stesso orario e nella stessa location, le presentazioni dei volumi dei protagonisti; si parte con Franchini e Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio), Lingiardi e Mindscapes (Raffaello Cortina) e Michielin e Il cuore è un organo (Mondadori). Il giorno dopo c’è la Macchia per Ho visto un uomo a pezzi (Mondadori), la Sala e L'incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan (Mondadori), infine Turci con Mi amerò lo stesso (Mondadori). ù

Le presentazioni, spiega ancora la Gamberale, «sono poco più di un pretesto. In realtà si parla poco dei libri e molto degli autori e del mestiere di scrivere. La carta vincente è che sono curate da alcune persone del pubblico, selezionate tra gli aficionados storici e chi si dimostra particolarmente legato a uno degli autori. Negli anni la comunità di "Procida racconta" è cresciuta: sono nati legami e ormai siamo oltre 200, tutti volontari, a realizzare la rassegna».

Sabato il clou, con la presentazione dei racconti nati nei giorni trascorsi sull’isola di Arturo, alle 19 sulla Marina: «Io non so cosa gli autori scriveranno fino a quel momento. Sono convinta che quanto più partano sprovvisti di idee tanto più i loro lavori funzionino. L’anno scorso Scurati si imbattè in una targa dedicata a Mussolini che neppure molti procidani conoscevano; si combinava bene con le sue ricerche». La rassegna ha una buona stella, frutto di intuizioni felici, casi fortunati e impegno nella selezione degli ospiti: «Quest’anno c’è la Macchia, sceneggiatrice, fresca di Nastro d’argento proprio per la serie tv “La storia”, sulla beniamina di quest’isola. Quando l’ho invitata non potevamo saperlo, così come non potevo sapere della fortuna del volume di Franchini che lessi in bozza a Natale decidendo in quel momento di coinvolgerlo. E abbiamo l’onore di avere la Sala che ha dedicato la sua giovane vita all’impegno per Paesi divisi da conflitti e disparità sociali. Insomma, una polifonia di voci e vite che sicuramente renderà questa edizione affascinante e divertente», conclude scrittrice.