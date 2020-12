Ironia, sagacia e comicità. Maria Bolignano sveste, questa volta, i panni dell'attrice per indossare quelli dell' autrice e firmare un nuovo libro dal titolo: “Profumo comico di donna”, edizioni Mea. Si tratta di una raccolta di racconti umoristici che la comica napoletana tira fuori dal cassetto in cui da tempo erano rinchiusi e che vanno ad aggiungersi ad altri concepiti e scritti durante il lockdown. Tra questi, il testo da stand-up comedy scritto a quattro mani insieme all’amica e collega Fabiana Fazio. A introdurre il lettore nel mondo di Maria Bolignano è la prefazione dell’attore partenopeo Maurizio Casagrande.

Raffinata e attenta, sottile e mai banale, la penna della Bolignano intrattiene e fa trattenere il respiro, diverte ed emoziona il lettore attraverso i tanti personaggi che, come in un colorato presepe, vivono nelle sue storie."La Bolegna", come si fa chiamare l'attrice sui suoi canali social, si racconta e reinventa, rompendo lo stereotipo della donna “rosa” tutta tacchi a spillo e rossetto. Come sempre sopra le righe, la Bolignano dà sfoggio della vera femminilità, quella che, come anticipa la copertina del libro, si mostra, fiera, vulcanica e vanitosa, senza mai rinunciare all’arguzia e alla battuta della vera "femmina", quella capace di parlare anche solo con un occhiolino. "Profumo comico di donna" sarà in libreria dal prossimo 5 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA