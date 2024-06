«Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo, cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente». Parole di un classico della nostra letteratura che, prima di Lucia in I promessi sposi potrebbe aver pronunciato, più o meno, qualcun altro. Ammesso che i monti sorgenti siano quelli dell’Appennino campano, a cavallo delle province di Salerno, Potenza e Avellino, e più precisamente quelli boscosi e ripidi che si elevano sul lago piccolo di Monticchio, nel cuore della Basilicata.

A dire addio è Francesco Lomonaco, il «Plutarco italiano», prodigioso erudito di fine Settecento nato a Montalbano Jonico. Ha allora 27 anni, traduce all’impronta dal greco e dal latino, si è laureato a Napoli prima in Medicina e poi in Giurisprudenza, ha aderito con fervore alla Repubblica del 1799 e poi, nei giorni della repressione, si è salvato dalla forca solo per una fortunata fatalità. Un’errata trascrizione del cognome: Lomonaco è diventato Lamanica e lui si è ritrovato libero di scappare, fuggiasco nella natia Lucania prima di partire esule in Francia.

Riceve ospitalità nell’abbazia di San Michele Arcangelo, sulle rive del più piccolo dei laghi che occupano i due crateri di un antico vulcano a Monticchio. Nella biblioteca del convento trova per caso un manoscritto: una supplica rivolta ai frati cappuccini nei primi decenni del Seicento da Fermo e Lucia, una coppia di «sposi promessi» intralciati nei loro propositi. Un nobile spagnolo del Viceregno vorrebbe impedire il matrimonio e agisce attraverso i suoi «guaglioni», picciotti dai nomi pittoreschi che alludono a sfregi e vizi.

I giovani si rivolgono ai cappuccini della badia di San Michele, ai quali compete la giurisdizione sulle terre in cui vivono, e questi fanno ricorso al loro superiore, nientemeno che il cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano e «abate commendatizio» del convento.

Incaricato da Papa Paolo V di prendersi cura dell’abbazia, è stato lui a insediarvi i cappuccini nel 1608, durante una visita al Sud. Lo si desume, tra l’altro, dallo studio storico La Badia di Monticchio, pubblicato nel 1904 da Giustino Fortunato. Lomonaco porta con sé il documento in Francia, a Marsiglia e poi a Parigi, dove stringe amicizia con Vincenzo Monti, o lo ritrova più tardi a Milano, nella Biblioteca Ambrosiana fondata proprio da Federico Borromeo.

Nel frattempo il successo del suo Rapporto al cittadino Carnot, un’analisi sul fallimento della Repubblica Napoletana, gli dà accesso all’ambiente letterario milanese. Diventa medico di Ugo Foscolo, assiste Monti nei primi tentativi di traduzione dell’Iliade e ne riceve in cambio un aiuto decisivo per ottenere la cattedra di Storia e geografia nella scuola militare insediata da Napoleone a Pavia. In questo periodo conosce Alessandro Manzoni, che dalle Vite dei famosi capitani d’Italia dell’amico lucano trarrà ispirazione per Il conte di Carmagnola.

Qualcuno vuole che Lomonaco gli lasci in dote il documento dei frati cappuccini di Monticchio prima di cadere in disgrazia presso le autorità napoleoniche e morire nel 1810, suicida nelle acque del Ticino. È la tesi del padre francescano Gabriele da Forenza (al secolo Donato Ronzano), morto ultranovantenne nel 2007, che espone le sue teorie nel saggio Fermo e Lucia, i promessi sposi.

Nel libro del frate è riportata un’altra interessante coincidenza: il feudo di Atella, il centro più vicino al monastero, apparteneva nel Seicento alla famiglia De Leyva, la stessa di quella Marianna che, costretta dal padre a prendere i voti e invischiata in un amore peccaminoso e clandestino, ispirò a Manzoni il personaggio della Monaca di Monza. Nel Fermo e Lucia manzoniano, durante un colloquio con la Monaca, la protagonista invoca forse non a caso la Madonna del Carmine, venerata in un noto santuario lucano non lontano dall’abbazia di Monticchio.

Quanto c’è di vero in questa ricostruzione? Gli appigli concreti sono pochi e del brogliaccio che sarebbe stato consegnato da Lomonaco al giovane Alessandro purtroppo non c’è traccia. Ma è lecito concedersi qualche licenza dell’immaginazione. «La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta... Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta».