Psicoanalisi di strada, un libro per entrare nel futuro

L'appuntamento è fissato per sabato mattina, 7 ottobre, a Palazzo Serra di Cassano, sede dell'istituto italiano per gli studi filosofici. Qui, nel centro storico di Napoli, la città di Giògiò e delle baby gang, si presenta Psicoanalisi di strada. L'accompagnamento al lavoro educativo con adolescenti drop out a cura di Simonetta M.G. Adamo e Paolo Valerio. Un libro, pubblicato dall'Editoriale scientifica, incentrato sul progetto Chance sostenuto per più di dieci anni, assieme ai maestri Cesare Moreno e Marco Rossi Doria, e a un gruppo di insegnanti della scuola napoletana, con l'obiettivo di riportare in classe (ma in una classe diversa da quella tradizionale) ragazzi e ragazzi svantaggiati, cresciuti in quartieri difficili. Modera l'incontro Dario Bacchini, della Federico II.



La presentazione, in programma alle 9, è preceduta dai saluti degli assessori Maura Striano (Istruzione e Famiglie, Comune di Napoli) e Armida Filippelli (Formazione professionale, Regione Campania). Intervengono Margaret Rustin e Michael Rustin, Lorenzo Iannotta, Alida Lo Coco, Cesare Moreno, Cristiano Nicotra, Marco Rossi Doria. Poi spazio alla discussione che parte dal ibro per riflettere sul presente e guardare, quindi, al futuro. Come sottolinea Biddy Youell, psicoterapeuta infantile e dell’adolescenza, Tavistock Clinic, autrice di The Learning Relationship: «La popolazione scolastica qui descritta è costituita da giovani “induriti” dall’abbandono costante e dall’esposizione ripetuta alla violenza, le cui carriere scolastiche si sono concluse con un assenteismo cronico o un’espulsione forzata.

E vengono qui introdotti ed esplorati costrutti teorici chiave, ma l’essenza del messaggio è che la teoria è utile solo se informa la pratica. Il volume potrà interessare insegnanti, educatori, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e in realtà chiunque lavori con i giovani in contesti difficili, in cui venga messa alla prova la capacità di rimanere aperti alla speranza».