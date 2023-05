Ricostruito il volto di Tutankhamon, il re ragazzo morto 3.300 anni fa

Un team internazionale di scienziati ha ricostruito il volto del faraone egiziano Tutankhamon, che era poco più di un adolescente quando morì più di 3.300 anni fa. Tutankhamon fu il penultimo faraone della diciottesima dinastia dell'antico Egitto, salì al trono intorno all'età di nove anni e regnò fino alla sua morte intorno all'età di diciannove anni.

Le sue caratteristiche sono state portate in vita da un team internazionale di accademici provenienti da Brasile, Australia e Italia (il palepatologo Francesco M.

Galassi del FAPAB Research Center - Forensic Anthropology, Paleopathology and Bioarchaeology di Avola) utilizzando un modello digitale del suo cranio mummificato, secondo un nuovo studio che sarà pubblicato sull'Italian Journal of Anatomy and Embryology. Il famoso "re ragazzo" fu scoperto insieme a dozzine di incredibili tesori dall'archeologo britannico Howard Carter nel novembre 1922 nella Valle dei Re d'Egitto.

Poiché la squadra internazionale non aveva accesso diretto al cranio del faraone, completare il nuovo modello è stato particolarmente impegnativo. Studi precedenti avevano già registrato le misurazioni del cranio e pubblicato immagini di riferimento. «A me sembra un giovane con un viso delicato. Guardandolo, vediamo più un giovane studente che un politico pieno di responsabilità, il che rende la figura storica ancora più interessante» ha dichiarato l'esperto di grafica brasiliana Cicero Moraes, co-autore del nuovo studio. Aggiungendo: «È stato un lavoro investigativo, in cui tracce di informazioni erano concatenate al fine di fornirci un modello tridimensionale del cranio. Con i dati sulle proporzioni e alcune importanti misurazioni cefalometriche, è stato possibile prendere il cranio digitale di un donatore virtuale e regolarlo in modo che diventasse il cranio di Tutankhamon».

Da lì, ha detto Moraes, hanno ricreato «le dimensioni delle labbra, la posizione dei bulbi oculari, l'altezza delle orecchie e la dimensione anteriore del naso». Tutte queste proiezioni si basano su studi statistici che sono stati eseguiti su scansioni TC di individui viventi di diversa ascendenza. I marcatori sono stati poi applicati al cranio indicando lo spessore dei tessuti molli in vari punti, usando i dati degli egiziani moderni come guida. Con queste e altre tecniche, il volto fu gradualmente ricostruito in una ricostruzione oggettiva. Elementi soggettivi come il colore degli occhi sono stati poi aggiunti per umanizzare ulteriormente il soggetto. Michael Habicht, che è un egittologo e archeologo alla Flinders University in Australia e co-autore dello studio, ha affermato che il modello è molto simile a quello fatto nel 2005. «La nostra ricostruzione è incredibilmente vicina a quella fatta da una squadra francese qualche anno fa - ha detto Habicht - Risponde anche alle antiche raffigurazioni di Tutankhamon, specialmente con la testa sul fiore di loto del tesoro della sua tomba».

Moraes crede che le squadre abbiano sviluppato una buona replica di come appariva l'antico sovrano nella vita reale. «Di fronte agli studi che abbiamo sviluppato con i dati di persone viventi, confrontando le proiezioni con le misurazioni effettive, siamo fiduciosi che ci sia una buona compatibilità con il volto reale nella struttura generale», ha detto Moraes. «Sono entrato come una persona che ha apprezzato l'antico Egitto e me ne sono andato ora come un vero fan di questa cultura impressionante, pieno di determinazione per studiare di più e portare alla luce altri pezzi della sua fantastica storia».