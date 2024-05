È inevitabile collegare l’argomento dell’ultimo libro di Roberto Esposito (I volti dell’Avversario, Einaudi, pagine 207, euro 25) al clima generale di questo periodo, caratterizzato da quella che papa Francesco ha chiamato e continua a chiamare «guerra mondiale a pezzi». Un vicolo cieco drammatico e violento, dove contano solo i rapporti di forza e le prospettive di successo, brodo di coltura ideale del nichilismo e della cosiddetta «competizione vittimaria» che l’accompagna. Ne ha parlato Luca Ricolfi a proposito della guerra di Gaza (ma le cose non vanno diversamente in Ucraina): tra le parti in conflitto, e di conseguenza tra i loro sostenitori in Occidente, si sviluppa una specie di gara a denunciare esclusivamente i lutti del proprio campo, accompagnando d’un assordante e disumano silenzio senza pietas i disagi, le sofferenze e i massacri subìti dal campo avverso.

Ebbene, l’analisi ariosa e meticolosa che Roberto Esposito ha dedicato alla lotta di Giacobbe con l’Angelo – scena biblica enigmatica, oggetto di famose e meno famose riletture artistiche, letterarie, filosofico-teologiche e psicoanalitiche – non può essere letta prescindendo da queste risonanze dell’attualità. Due sono gli spunti fondamentali dell’impostazione di Esposito che mi sembrano autorizzare questo collegamento: la presa di distanza dalla «tesi ricorrente che la storia è fatta solo dai vincitori» e la considerazione della «Lotta come forma ineluttabile della vita». Si tratta di due acquisizioni concettuali che attraversano lo studio delle principali irradiazioni culturali dell’episodio biblico, rifiutando di assuefarsi alla pigra «identificazione della Storia con i vittoriosi» che, come scriveva Ignazio Silone negli anni ‘50 del secolo scorso, finisce con l’equiparare «il sicario al martire».

Il libro di Esposito è costruito come un intenso dialogo tra il testo biblico e il lettore che non può modificarlo, pur potendo modificare la sua lettura e soprattutto la sua esperienza vitale. Proprio per questo il suo tema di fondo è l’identità. Innanzitutto, l’identità dell’Avversario, contro cui Giacobbe lotta tutta la notte sulla riva d’un fiume: un’identità che nel testo biblico resta indeterminata, anche se la successiva tradizione artistica l’interpreta come un angelo, cioè un messaggero della divinità. Ed è esattamente da questa lotta – cioè dalla tensione antinomica tra l’umano e il divino – che scaturisce la nuova identità di Giacobbe, anch’essa «inseparabile dall’alterità o dal conflitto».

Insomma, quel che emerge dall’analisi dei molteplici e indeterminati volti dell’Avversario è innanzitutto l’insolubilità dell’enigma, che resta tale, così come resta indecidibile il ruolo che Giacobbe e l’Angelo svolgono nella Lotta, dal momento che è proprio e solo quest’ultima che riesce a identificarli, senza mai perdere la sua carica conflittuale.

Il tema di fondo è, dunque, l’impossibilità radicale d’esibire una identità che possa fare a meno del conflitto, cioè che non sia contrassegnata dalla violenza dello scontro tra i lottatori. «È la Lotta stessa», come scrive Esposito, «a identificarli, facendo dell’uno l’immagine speculare dell’altro». Il riferimento allo specchio ci porta nel lessico psicoanalitico. In quest’ottica, specchiarsi nell’Avversario significa innanzitutto combattere con sé stessi, con la parte perversa della propria personalità, presente in forma latente ma incapace di liberarsi. Ecco, dunque, che l’Avversario si precisa come la propria ombra: una parte della propria identità da cui, attraverso la Lotta, ci si vorrebbe staccare definitivamente. Uniti e separati dalla Lotta, i due contendenti «condividono la stessa intenzione e la stessa impossibilità di realizzarla». Ma la vita non potrà mai vincere la morte, l’identità non potrà mai separarsi dall’alterità. L’Avversario che ci fronteggia, ci minaccia e vorremmo annullare non è altro che la nostra ombra, che in realtà ci accompagna sempre. Il progetto di proiettarla fuori di noi per distruggerla definitivamente una volta per tutte si dimostra solo velleitario e, in fin dei conti, anche autodistruttivo. L’ombra va riconosciuta come costitutiva della nostra identità.

Per questa ragione, «per mettere fine all’eterna lotta tra i popoli, ciascuno dovrebbe riconoscere la propria ombra, anziché proiettarla nel nemico di turno», per poi mirare a distruggerlo. Solo così può evitarsi la demonizzazione dell’Avversario, secondo la quale l’unica possibile interruzione delle ostilità sarebbe la sua distruzione. «Solamente allora», aggiunge Esposito nelle ultime pagine del libro, «i popoli del mondo raggiungeranno la maturità di Giacobbe, allorché scorge nella figura dell’Avversario anche il volto di Dio».