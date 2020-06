Roberto Gervaso, i funerali nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo

Folla ai funerali di Roberto Gervaso, nella chiesa degli artisti in piazza del Popolo, a Roma. Lo scrittore e giornalista era stato ricoverato allo Ieo, l'Istituto Oncologico del capoluogo lombardo, da martedì scorso, per un aggravarsi del suo male. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate. In ospedale gli è sempre stata vicina la moglie e Gervaso aveva voluto portare con se i libri ai quali è più affezionato, a cominciare da Seneca.

«Un grande amico, prendevamo sempre in giro tutti per scherzare, mi mancherà molto». È il ricordo del regista Pier Francesco Pingitore, entrando nella chiesa degli Artisti.

